Умер легендарный филолог Андрей Зализняк

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Знаменитый русский филолог и лингвист Андрей Зализняк скончался на 83-м году жизни, об этом сообщил сотрудник Института русского языка РАН Дмитрий Сичинава.

Доктору филологических наук, академику Андрею Зализняку было 82 года, однако он продолжал работать, проводить исследования и давать лекции – их, к слову, публиковали и на YouTube, где просмотры ряда выступлений доходили до десятков тысяч. Как стало известно в воскресенье, знаменитый лингвист умер.

"Умер А. А. Зализняк. Я иногда задумывался над тем, как это будет перенести, и ничего не придумал. Не держат ноги, стою, прислонившись к стене", — написал у себя в социальной сети сотрудник Института русского языка.

Имя Зализняка хорошо знакомо всем филологам и лингвистам постсоветских стран, а некоторые его труды получили большую огласку и в странах Запада.



© Sputnik/ Владимир Родионов Дмитрий Медведев (справа) и академик РАН, главный научный сотрудник Института славяноведения РАН Андрей Зализняк (слева) во время церемонии вручения Государственных премий за 2007 год в Кремле

Зализняк изучал русское словообразование и акцентологию, разработал концепцию словоизменения и активно изучал историю русского языка.

Кроме того, Зализняк занимался изучением берестяных грамот. Он стал тем ученым, который смог доказать аутентичность "Слова о полку Игореве" – ранее существовали версии о том, что эта поэма была написана не так давно.

Андрей Зализняк был почетным профессором многих университетов мира. Большое внимание он уделял и популяризации лингвистики – в частности, стал автором книг "Из заметок о любительской лингвистике", "Многозначность в языке и способы ее представления" и ряда других, а также статей о технике самообучения иностранным языкам.