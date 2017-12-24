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Молодежное крыло партии БНФ возглавила Анна Смилевич

24.12.2017 19:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 дек — Sputnik. Молодежное крыло старейшей в Беларуси оппозиционной структуры "Партии БНФ" возглавила 18-летняя Анна Смилевич.

Данное решение было принято в воскресенье на съезде партии.

Молодежное крыло партии БНФ возглавила Анна Смилевич
© Sputnik/ Вячеслав Шарапов
Глава партии БНФ Костусев признался в том, что он агент

Смилевич была избрана путем тайного голосования. Первоначально должность руководителя молодежной структуры партии БНФ претендовали семь кандидатов, но пять взяли самоотвод.

Таким образом, в выборах участвовала Смилевич и 21-летний активист Никита Краснокутский.

Возглавлявший последние два года "Молодежь БНФ" Юрий Лукашевич недавно был избран заместителем председателя "Партии БНФ" и не выдвигал свою кандидатуру на пост руководителя молодежного крыла партии.

Выступая на отчетно-выборном съезде, председатель партии Григорий Костусев отметил важность идеи преемственности поколений.

"Многие из тех, кто создавали молодежное крыло, в настоящее время являются активистами партии БНФ", — сказал он.

Новоизбранная председатель займется укреплением действующих в регионах ячеек организации и созданием новых структур.

Смилевич, за которую проголосовало более 55% партийцев, пообещала активно устанавливать контакты по линии международных молодежных организаций.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый руководитель "Молодежи БНФ" пообещала активно устанавливать контакты по линии международных молодежных организаций.

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