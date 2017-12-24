Амарин: бюджетные расходы на образование и медицину у нас на хорошем европейском уровне

В бюджете 2018 года расходы на образование увеличены до 5% ВВП, на здравоохранение — до 4,2%, и это хороший европейский показатель, заявил министр финансов Владимир Амарин в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ после одобрения бюджета парламентом .

На образование в 2018 году из республиканского бюджета будет выделено на 9,6% больше, чем в нынешнем, на здравоохранение — на 3,5%. В целом из консолидированного бюджета на эти отрасли предусматривается соответственно 5,6 млрд и 4,8 млрд рублей.

При этом Амарин признал, что самое сложное при формировании бюджета — учесть интересы регионов, ведь именно из местных бюджетов финансируется соцсфера. Как ранее сообщалось, бюджет-2018 сформирован на основе консервативного сценария. К примеру, прирост ВВП заложен на уровне 1,2%, цена нефти — 43 доллара за баррель.

Среднемесячная зарплата бюджетников в 2018 году вырастет на 14% до 700 рублей. «При получении бюджетом дополнительных доходов, предусматривается их направление на дополнительное повышение оплаты труда в бюджетной сфере», — отметил Амарин.

Эксперты уже обращали внимание на то, что в бюджете будущего года большая доля средств резервиются в специальных резервных фондах. Причем по сравнению с нулевым чтением, эти фонды заметно выросли (в частности, резервный фонд президента — в 2,7 раза до 1,2 млрд рублей), а многие расходные статьи сократились примерно на 10% (в том числе расходы на ЖКХ, здравоохранение, образование, соцсферу).

Амарин заверил, что если темпы прироста ВВП будут выше (для чего, уверен он, есть предпосылки), средства разрезервируют и направят на увеличение зарплат и важнейшие инвестиционные проекты.

Лимит внутреннего государственного долга Беларуси утвержден в размере 10 млрд рублей; внутреннего долга, гарантированного Республикой Беларусь, — 3,1 млрд рублей; лимит внешнего госдолга — в размере 19,6 млрд долларов (на нынешний год — 17,85 млрд), внешнего долга, гарантированного Республикой Беларусь, — 3 млрд долларов.

В 2018 году на погашение и обслуживание госдолга Беларуси нужно 3,7 млрд долларов (+8,8% к нынешнему году). В том числе погасить надо 2,5 млрд долларов валютного госдолга. Эти выплаты планируется на три четверти рефинансировать, четверть — погасить за счет профицита бюджета.

Беларусь в 2018 году планирует привлечь 1,2 млрд заимствований на внешнем и внутреннем рынках.