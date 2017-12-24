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Прощание с Андреем Зализняком может пройти в Российской академии наук

24.12.2017 21:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 дек — Sputnik. Прощание с выдающимся филологом Андреем Зализняком, скорее всего, пройдет в Российской академии наук (РАН), сообщил РИА Новости декан исторического факультета МГУ Иван Тучков.

Прощание с Андреем Зализняком может пройти в Российской академии наук
© Public Domain.
Умер легендарный филолог Андрей Зализняк

Лингвист, специалист в области современной и исторической грамматики русского языка, сравнительного и общего языкознания Андрей Зализняк скончался на 83-м году жизни.

"Прощание, я думаю, будет в академии наук, а не в университете. В академии наук, скорее всего, будет прощание. Понятно, что мы там все будем", — цитирует агентство слова Тучкова.

Он также добавил, что вклад Зализняка в науку был огромен. Роль, которую сыграл академик в изучении Новгорода, берестяных грамот, позволяет расширить и увеличить знания о Новгороде.

"Это потеря трагическая. В мире все считают, что незаменимых людей нет, на самом деле — бывают. Его интерес, его увлеченность наукой, те результаты, которые были сделаны — действительно огромный вклад в изучение филологии, изучение русской культуры", — отметил Тучков.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что память академика Зализняка могут увековечить в Великом Новгороде. Каким образом это будет сделано, еще предстоит решить. Никитин и члены правительства региона выразили соболезнования родным и близким ученого.

Зализняк с 1982 года изучал язык берестяных грамот — как уже известных, так и вновь найденных во время раскопок в Новгородской области. В 2000 году была обнаружена древнейшая книга Руси – Новгородский кодекс. В течение многих лет Зализняк занимался реконструкцией "скрытых" текстов этой находки.

В 2008 году академик был удостоен Государственной премии России и высшей награды РАН, Большой золотой медали имени Ломоносова.

 
Теги: Минск
 
 
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