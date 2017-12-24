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Власти Китая заблокировали более 13 тысяч сайтов
24.12.2017 20:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек — Sputnik. Более 13 тысяч сайтов и около 10 миллионов аккаунтов пользователей в социальных сетях заблокировали китайские сайты за прошедшие три дня, передают информагентства.
Контроль в интернете был ужесточен в связи с распространением насилия и порнографии. Сообщается, что администраторы заблокированных порталов размещали запрещенную информацию.
Многие жители Китая поддерживают действия правительства по ужесточению контроля за интернетом.
В настоящее время в КНР можно пользоваться только разрешенными правительством VPN-сервисами. Они находятся под контролем спецслужб.
В Китае закрыт доступ к таким приложениям, как YouTube, Facebook, WhatsApp, Twitter и Instagram.
Тем временем западные СМИ комментируют закрытие сайтов как попытку властей ограничить свободу слова, а также критику в адрес китайской компартии.
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Пользоваться приложениями YouTube, Facebook, WhatsApp, Twitter и Instagram запрещено в Китае.
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