Власти Китая заблокировали более 13 тысяч сайтов

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Более 13 тысяч сайтов и около 10 миллионов аккаунтов пользователей в социальных сетях заблокировали китайские сайты за прошедшие три дня, передают информагентства.

Контроль в интернете был ужесточен в связи с распространением насилия и порнографии. Сообщается, что администраторы заблокированных порталов размещали запрещенную информацию.

Многие жители Китая поддерживают действия правительства по ужесточению контроля за интернетом.

В настоящее время в КНР можно пользоваться только разрешенными правительством VPN-сервисами. Они находятся под контролем спецслужб.

В Китае закрыт доступ к таким приложениям, как YouTube, Facebook, WhatsApp, Twitter и Instagram.

Тем временем западные СМИ комментируют закрытие сайтов как попытку властей ограничить свободу слова, а также критику в адрес китайской компартии.