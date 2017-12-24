Как разбудить таксиста во время движения: досадные истории из такси

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Если с вами ни разу не происходили неприятные случаи в такси, вам очень повезло. Но есть люди, которым повезло гораздо меньше. Например, пассажиры такси, попавшие в ДТП: за последние несколько недель таких случаев было сразу несколько, один из них закончился трагично .

Конечно в сравнении с этим другие неприятные истории с таксистами кажутся мелочью, но все равно вызывают досаду и возмущение. Именно о таких случаях читатели рассказали корреспонденту Sputnik.

Сон с риском для жизни

Сон за рулем очень опасен. Поэтому даже в ПДД есть пункт, запрещающий водителю "управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, под воздействием лекарственных средств, снижающих внимание и быстроту реакции". Тем не менее, в погоне за заработками многие водители такси работают по 12-16 часов в сутки, и поэтому нередко засыпают за рулем, подвергая риску не только себя, но и пассажиров. Об опасной поездке с сонным таксистом рассказал Денис.

"Вызвали такси в мобильном приложении. Приехала молодая девушка и перед поездкой сказала, что мы последние клиенты, она устала и после нас поедет наконец-то домой отдыхать, поскольку без перерыва работала сутки", — вспоминает он.

Молодые люди ехали с улицы Калиновского на Железнодорожный вокзал. Поехали почему-то не самым очевидным маршрутом через проспект Независимости, а по Логойскому тракту. "Хотя это сыграло положительную роль. Если бы ехали по проспекту без остановок, я думаю, она бы точно уснула и попала в ДТП. А так, Логойский тракт с лежачими полицейскими, можно сказать, спас нам жизнь", — поделился Денис.



© Sputnik / Ирина Петрович Многие минчане могут припомнить неприятные истории, связанные с такси

По его словам, он видел в зеркале, как водитель ехала и медленно моргала, клевала носом — налицо были все признаки того, что у человека дрема. "Потом на улице Коласа подъехала к лежачему полицейскому перед пешеходным переходом, уперлась в него передними колесами и остановилась. Пешеходов не было, машина не двигалась. Я посмотрел в зеркало заднего вида. Таксистка спала! Стало не по себе, ведь она могла заснуть за рулем в движении. Я назвал девушку-водителя по имени дважды громко — она подскочила и повезла нас дальше. Всю оставшуюся часть маршрута я не спускал с нее глаз через зеркало, контролировал, чтобы она не уснула снова. Она еще дремала по дороге, но, к счастью, довезла до вокзала без происшествий", — рассказал молодой человек.

Ты мне понравилась, расплатишься натурой

Наверняка вы не раз слышали истории о девушках, которых домогались таксисты. Все это кажется лишь жуткими сказками, которые передаются из уст в уста и со временем становятся фольклором. Но женщины, пережившие подобные ситуации, действительно существуют. Одна из них — Татьяна — поделилась своим опытом.

"Эта история произошла со мной пару лет назад. Я возвращалась поздно вечером со дня рождения подруги, дозвониться до служб такси не удалось: была пятница, телефоны ставили в режим ожидания. Чтобы не ждать, поймала машину с шашечками и с номером одной из служб такси на дверях", — начала рассказ Татьяна.

Поведение таксиста с самого начала показалось девушке странным, но она винит в сложившейся в дальнейшем ситуации только себя. "Я была в коротком платье и полушубке, села на переднее сиденье (до сих пор не понимаю, почему не на заднее), и таксист начал ко мне приставать: положил руку на колено, начал гладить. Я испугалась, попросила остановить машину. Он остановился, но выйти я не смогла — он заблокировал дверь. Я начала кричать, а он схватил меня за руки, приказал успокоиться и предложил расплатиться с ним за поездку "натурой", сказал, что я ему понравилась", — делится воспоминаниями девушка.



В советские времена пассажирам выбирать не приходилось - соглашались на ненавязчивый сервис, но и сейчас у пассажиров есть возможность выбирать

В этот момент она попыталась взять себя в руки и начала уговаривать таксиста отпустить ее, потом пригрозила милицией. "Не знаю, что из этого подействовало — уговоры или угроза, но он в итоге высадил меня из машины и уехал. Я даже номер не полностью увидела, только две цифры и букву. Позвонила в службу такси, номер которой был на бортах, но там так и не выяснили, что это был за водитель. С тех пор езжу только на такси по вызову: или по телефону звоню, или в мобильном приложении заказываю. Такого ужаса я в жизни больше не испытывала, ведь он мог бы просто вывезти меня в лес и убить", — заключила Татьяна.

Незапланированная высадка на МКАД

© Sputnik / Виктор Толочко Передел или "текучка": что ждет рынок такси Минска

Не секрет, что некоторые таксисты до сих пор "левачат": перевозят пассажиров с выключенным таксометром, а вырученные за поездку деньги полностью кладут себе в карман. Чаще всего пассажиры не против этой старой проверенной схемы, но только не в том случае, когда им нужен чек. Александр отказался ехать без чека и в итоге оказался брошенным таксистом прямо на кольцевой.

"Ехал на такси из Малиновки в Уручье. Водитель сразу обозначил, что поедет по кольцевой. Я не был против, ведь стоимость поездки по чеку мне должны были возместить на работе, потому что поездка была по службе", — рассказал мужчина.

Но практически сразу, как только автомобиль выехал на кольцевую, Александр заметил, что таксометр не включен. "Я задал вопрос водителю по этому поводу, потому что мне важно было наличие платежного документа, а как таксист мог мне его выдать без включенного таксометра? Он сразу отреагировал агрессивно. Видимо, хотел все деньги себе в карман положить", — вспоминает он.

"Еще какое-то время мы ехали, а я все настаивал, чтобы таксометр включили. Все это переросло в словесную перепалку, водитель вел себя довольно грубо. Еще через пару минут он остановился на обочине, выгнал меня из машины прямо на МКАД и уехал. Денег не взял, но и до места назначения не довез", — возмущенно делится Александр.

Мужчина позвонил в службу такси, но это никак ему не помогло: в диспетчерской просто предложили прислать другую машину. Молодой человек отказался от этого и воспользовался услугами другого перевозчика.