Недавно в Минском зоопарке поселился юный лемур. Ему еще нет и года, а руководство учреждения уже строит серьезные планы относительно его потомства, так как раньше в зоопарке жили только две самки. Мы посмотрели на новенького в вольере и узнали о Джулиане поподробнее.





Кошачий лемур Джулиан приехал из Новосибирска. В Минске его сразу подселили к двум девочкам. Он еще совсем юный — родился в марте. В зоопарке очень надеются, что он подружится с самками и они создадут семью. Только Джулиану надо немного подрасти. Взрослым он будет считаться в три года.

Мы приходим к кошачьим лемурам, когда они втроем, сжавшись, сидят в углу. В вольере у животных — канаты, лестницы, есть даже картонный Дед Мороз. Нового мальчика найти сначала не так уж и просто. Зоотехник Анастасия подсказывает, что у него больше голова и меньше глаза, чем у самок.

— Когда его к девочкам посадили, они более активные стали. Раньше девочки просто спали и ничего такого не делали. А он их расшевелил.





Зоотехник говорит, что Джулиан, в отличие от самок, может и с рук у нее есть и даст себя погладить.

— Джулиан любит на Деда Мороза залезть, на решетку. А днем они сидят вылизывают, вычесывают друга друга — заботятся так.









Лемур — животное ночное. Двигаться начинает ближе к вечеру. Методист зоопарка Наталья Мыслейко говорит, что лемуры очень подвижные.

— Чтобы они не скучали, наши зоотехники специально создают определенные условия. Чтобы животные не теряли свои навыки, им заворачивают еду в коробки, заталкивают в орехи. Лемуры едят орехи, фрукты, отварные овощи, горох и другое.

Это заставляет животных придумывать новые способы извлечения пищи. Так они ведут себя активнее и больше тратят времени на добычу еды: как и в природных условиях.



