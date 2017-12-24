Рождество Христово отмечают католики

Католики, греко-католики и протестанты празднуют Рождество Христово. 24 и 25 декабря во всех храмах этих конфессий проходят праздничные богослужения.

Этот торжественный религиозный праздник посвящен рождению Девой Марией Сына Божьего Иисуса Христа.

Храмы в этот период украшают венками, в которых крепятся по четыре свечи. В первое воскресенье зажигается одна свеча, во второе - две и так далее, то есть с каждой неделей становится все светлей.

Празднование Рождества продолжается восемь дней, с 25 декабря по 1 января, которые образуют Октаву Рождества. Второй день праздника, 26 декабря, посвящается памяти святого первомученика Стефана.

Третий день, 27 декабря, — памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (в этот день совершается обряд освящения вина).

Четвертый день, 28 декабря, — памяти святых Невинных Младенцев Вифлеемских (священники в этот день дают особое благословение детям).

30 декабря отмечается праздник Святого Семейства: Младенца Иисуса, Девы Марии и Иосифа Обручника. 1 января отмечается Торжество Пресвятой Богородицы.