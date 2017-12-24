В семье Цакке из Пинска елку еще не нарядили, но в том, что чудеса случаются, уже убедились. Второю неделю почти каждый день Цакке ходят на почту за посылками. В посылках — подарки, их присылают читатели TUT.BY. Люди со всей Беларуси, которые захотели поддержать маму и двух маленьких сыновей, оказавшихся у черты бедности . Люди, которые помогли Юлии, 7-летнему Саше и 8-летнему Данику поверить в то, что все у них будет хорошо. Обязательно будет.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

К Рождеству и Новому году мы отобрали небольшую часть историй, после публикации которых наши читатели поддержали наших героев. Этот текст о том, как незнакомые люди, объединившись, весь год делали этот мир лучше. Этот текст о вас — читатели TUT.BY.

Долг за свет и «коммуналку» оплатили за несколько часов



Мария Федоровна и сын Валерий. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

В марте мы писали о семье Мелеховец из Ганцевичей, где 79-летняя Мария Федоровна ухаживает за двумя сыновьями-инвалидами. 12 лет назад ее старший сын, Валерий, попал в ДТП и оказался в инвалидном кресле, а три года назад у младшего, Андрея, случился инсульт. Оба инвалиды. Старший — первой группы, младший — третьей. Одному 54 года, второму — 44.

Семья еле сводит концы с концами. Основная статья расходов — лекарства. Валерию нужно только обезболивающее, Мария Федоровна ограничивается успокоительным и таблетками от «головы», а вот младшему Андрею, у которого помимо эпилепсии еще и сахарный диабет, приходится покупать целую аптечку. По подсчетам матери, в месяц на медикаменты уходит около 100 рублей. Это если по больницам не ездить.

Но в конце 2016-го Андрея нужно было отвезти на комиссию в Барановичи. Из-за расходов семья не смогла заплатить за коммуналку. 6 февраля в их квартире отключили свет. Девять дней женщина с сыновьями жила при свечах.

Оставшись без света, пожилая женщина обратилась в местную газету «Ганцавіцкі Час». После вмешательства журналистов коммунальники включили свет, но взяли расписку, что в течение нескольких месяцев Мелеховцы погасят задолженность — 320 рублей. Если бы Мария Федоровна не внесла указанную сумму, свет бы вновь отключили.

Через несколько часов после публикации, читатели TUT.BY помогли женщине решить ее проблему . Люди не только рассчитались за «коммуналку», но и переплатили за электричество. Многие звонили и спрашивали, что привезти и как еще можно помочь.

— Спасибо большое всем добрым людям, — передала благодарность Мария Федоровна.

«Он наш герой, по которому мы очень скучаем…»



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В июне в испанском городе Аликанте во время отпуска утонул 40-летний белорус. Увидев, что маленьких сыновей резко стало уносить в море, Александр и его Ириной бросились их спасать. Выплыли все, кроме Александра. Он умер на глазах у жены и детей. Оставшись в чужой стране, женщина не знала, как вернуться домой. Обратные билеты были куплены на 1 июля, но оставаться на курорте она не могла.

Сразу после публикации в редакцию начали звонить те, кто хотел помочь.

— …Каждый день сейчас наполнен болью и странным существованием без него, — через полгода после трагедии говорит Ирина. — …Он наш герой, по которому мы очень скучаем…

Ирина передала TUT.BY список незнакомых ей раньше людей, которые, узнав о беде, поддержали ее с сыновьями в трудную минуту. Чтобы показать, как много вокруг хороших людей, мы публикуем этот список полностью.

Катерина и Оксана Сербина — мама и дочка, которые были с Ириной в Испании все дни после трагедии. Inga Lazauskiene, которая помогала в Гуардамар-дель-Сегура

после трагедии. Андрей, который довез до аэропорта Аликанте и готов был отвезти в Барселону бесплатно. Илья Котляр, который вел переговоры с полицией Италии, помогал искать страховую компанию в этой стране. Ольга Лущик, Владимир Абрамов и Ольга Лещенко, которые помогали с билетами в Беларусь, документами и доставкой тела Александра на родину. Елена Пунтус, которая помогала с организацией билетов из аэропорта Аликанте в Барселону, вела переговоры с консульством, МВД, СМИ. Виталий Новицкий, который помог с билетами на рейс Аликанте-Барселона. Бюро переводов Минск — Perevedi.by за бесплатный перевод документов о смерти мужа и нотариальное заверение. Центральный отдел Департамента охраны МВД, в частности Громова Р.О. и Морозова С.Л., за помощь на всех этапах возврата домой.

«Мужчина приехал — привез сто долларов, женщина — 300 передала»



Божена и ее большая семья. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В сентябре мы писали о пожаре в квартире на минской улице Горецкого, где ночью загорелся масляный обогреватель. Дома в это время находилась мама Божена и шестеро детей. Сыновей женщина успела вывести, а трем дочкам, чтобы не задохнуться, пришлось прыгать из окна второго этажа. Школьницы получили травмы.

Сейчас, рассказывает Божена, девочки чувствуют себя хорошо. Семья переехала в микрорайон Каменная Горка, где у них пустовала еще одна квартира. В их доме на Горецкого почти закончился ремонт, но жить там они больше не хотят. Квартиру планируют сдавать.

— Люди тогда нам очень помогли, — вспоминает тот непростой период Божена. — Многие привозили деньги, вещи помогали перевозить. На меня вышли сотрудники страховой компании и поддержали с ремонтом. Но больше всего впечатлили два человека — мужчина и женщина, которые выручили финансово. Мужчина приехал еще туда — на Горецкого, привез сто долларов, постельное белье и обувь. Женщина была уже здесь — на Каменногорской, передала 300 долларов. Мы смогли рассчитаться за коммуналку и оплатить основные расходы.

В Новом году основная задача, делится планами многодетная мама, — найти работу.

— После пожара я устроилась дворником в ЖЭС, но сегодня (22 декабря. — прим. TUT.BY) уволилась. Буду искать что-то, чтобы детей чаще видеть, потому что дети целый день одни.

«По ночам спят и днем спокойно играются»



Галина Волкова. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В сентябре мы рассказывали историю бабушки Галины Волковой, которая в 59 лет осталась одна с тремя маленькими внуками на руках. В августе ее дочь Ольга Журавская родила в 3-м роддоме на базе 3-й городской клинической больницы в Минске двойню. У нее уже был старший сын Богдан. Мальчику тогда исполнилось год и 10 месяцев. 4 сентября Ольга скончалась в больнице скорой помощи.

Опеку на детей оформила бабушка. Ее пенсия — около 350 рублей.

Чтобы поддержать Галину Волкову, неравнодушные люди собрали через краудфандинговую платформу talaka.by более 22 тысяч рублей. Читатели TUT.BY присылали им посылки — одежду и игрушки. Многие приходили домой — приносили деньги, памперсы, моющие средства. В Мингорисполкоме пообещали оформить малышей в садик возле дома.

Сейчас двойняшкам по пять месяцев, у них режутся зубки, а мальчик уже даже ползает.

— Настенька тоже старается, — рассказывает про внучку Людмила Ибраева, сестра Галины Волковой. — Детки толстенькие, хорошенькие. Сироты — они чувствуют, что «гаротненькие». Стараются тихонько полежать, меньше плакать. По ночам спят, кушать не встают и днем спокойно играют. Раньше стали к игрушкам тянуться.

Богдан пойдет в апреле в садик. В группу возле дома, как и обещали. Других новостей, говорит Людмила Ибраева, нет: «следствие стоит на месте». Бабушка не скрывает, когда была волна, люди им очень помогли.

— Люди, которые отозвались и поддержали нас в трудную минуту, нам дали силы, — делится переживаниями она. — И теперь наши детки растут и развиваются. Все у них есть — игрушки, питание, коляски. Все у них будет хорошо.

«Волнуюсь, как бы мальчишек не разбаловало такое количество сюрпризов»



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В декабре мы рассказали историю Юлии Цакке — школьного воспитателя из Пинска, которая с двумя сыновьями живет на 300 рублей в месяц. 100 рублей их скромного бюджета уходит на аренду жилья, 40 — на коммуналку и связь. Еще из обязательных ежемесячных трат — выплаты по двум кредитам. Чтобы поднять детей на ноги, мама все чаще задумывается сменить работу. Рассматривает самые разные варианты. Недавно ей, например, предложили пойти обтягивать тканью гробы.

Семья живет скромно, но даже в такой ситуации детей Юлия старается баловать.

— Все, чего они просят, я, конечно, купить не могу, — не скрывает Юлия.

Среди несбыточных, казалось бы, желаний был планшет, который 7-летний Саша мечтал получить под Новый год. И читатели TUT.BY исполнили мечту ребенка — подарили ему планшет!

В первые четыре дня после публикации на электронную почту Юлии пришло около 300 писем.

— Писали разное: кто-то словом поддерживал, кто-то помощь предлагал, — вспоминает те дни собеседница. — Посылки нам идут до сих пор. Вчера была из Бреста, в ней конструктор. В подарках конфеты, мячи. Я даже не ожидала, что наша история так тронет людей. Раньше я не верила в чудеса, а теперь верю. Спасибо за это большое чудо для нашей маленькой семьи. Теперь я уже волнуюсь, как бы мальчишек не разбаловало такое количество сюрпризов.

А еще семье помогли деньгами. Собрали столько, что Юлия смогла купить очень нужную им стиральную машину.

— Денег хватит и на то, чтобы погасить кредит, который брали на строительство еще с мужем, — говорит собеседница. — В банк пойду на следующей неделе (с Юлией мы связывались 22 декабря. — прим. TUT.BY), чтобы в новый год без долгов.

«Мы почитали и позвонили волонтерам»

В августе мы рассказали, спасенного волонтерами из скотомогильника под Логойском. Щенок, который чудом выжил, за несколько месяцев вырос в очень активную и добрую собаку.

После публикации многие звонили и писали в общество защиты животных «Эгида» — хотели забрать малыша. Хозяина ему подбирали долго — и нашли. Теперь Пиончик живет с Екатериной Бураковской.

По словам Кати, после того, как в августе умер ее пес Лимон, она обещала себе: больше никаких собак.

— А потом мамин коллега сбросил ссылку на статью про Пиончика, — вспоминает девушка. — Мы почитали и позвонили волонтерам.

P.S.

Верьте — чудеса случаются. Мы проверяли:)

Доброго вам 2018 года!