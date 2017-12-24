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"Денег хватит, чтобы погасить кредит". Как читатели TUT.BY помогали друг другу в этом году
25.12.2017 10:00 — Новости Общества | Tut.by
В семье Цакке из Пинска елку еще не нарядили, но в том, что чудеса случаются, уже убедились. Второю неделю почти каждый день Цакке ходят на почту за посылками. В посылках — подарки, их присылают читатели TUT.BY. Люди со всей Беларуси, которые захотели
К Рождеству и Новому году мы отобрали небольшую часть историй, после публикации которых наши читатели поддержали наших героев. Этот текст о том, как незнакомые люди, объединившись, весь год делали этот мир лучше. Этот текст о вас — читатели TUT.BY.
Долг за свет и «коммуналку» оплатили за несколько часов
В марте мы
Семья еле сводит концы с концами. Основная статья расходов — лекарства. Валерию нужно только обезболивающее, Мария Федоровна ограничивается успокоительным и таблетками от «головы», а вот младшему Андрею, у которого помимо эпилепсии еще и сахарный диабет, приходится покупать целую аптечку. По подсчетам матери, в месяц на медикаменты уходит около 100 рублей. Это если по больницам не ездить.
Но в конце 2016-го Андрея нужно было отвезти на комиссию в Барановичи. Из-за расходов семья не смогла заплатить за коммуналку. 6 февраля в их квартире отключили свет. Девять дней женщина с сыновьями жила при свечах.
Оставшись без света, пожилая женщина обратилась в
Через несколько часов после публикации, читатели TUT.BY
— Спасибо большое всем добрым людям, — передала благодарность Мария Федоровна.
«Он наш герой, по которому мы очень скучаем…»
В июне в испанском городе Аликанте во время отпуска
Сразу после публикации в редакцию
— …Каждый день сейчас наполнен болью и странным существованием без него, — через полгода после трагедии говорит Ирина. — …Он наш герой, по которому мы очень скучаем…
Ирина передала TUT.BY список незнакомых ей раньше людей, которые, узнав о беде, поддержали ее с сыновьями в трудную минуту. Чтобы показать, как много вокруг хороших людей, мы публикуем этот список полностью.
«Мужчина приехал — привез сто долларов, женщина — 300 передала»
В сентябре мы писали
Сейчас, рассказывает Божена, девочки чувствуют себя хорошо. Семья
— Люди тогда нам очень помогли, — вспоминает тот непростой период Божена. — Многие привозили деньги, вещи помогали перевозить. На меня вышли сотрудники страховой компании и поддержали с ремонтом. Но больше всего впечатлили два человека — мужчина и женщина, которые выручили финансово. Мужчина приехал еще туда — на Горецкого, привез сто долларов, постельное белье и обувь. Женщина была уже здесь — на Каменногорской, передала 300 долларов. Мы смогли рассчитаться за коммуналку и оплатить основные расходы.
В Новом году основная задача, делится планами многодетная мама, — найти работу.
— После пожара я устроилась дворником в ЖЭС, но сегодня (22 декабря. — прим. TUT.BY) уволилась. Буду искать что-то, чтобы детей чаще видеть, потому что дети целый день одни.
«По ночам спят и днем спокойно играются»
В сентябре мы рассказывали историю бабушки Галины Волковой, которая в 59 лет
Опеку на детей оформила бабушка. Ее пенсия — около 350 рублей.
Чтобы
Сейчас двойняшкам по пять месяцев, у них режутся зубки, а мальчик уже даже ползает.
— Настенька тоже старается, — рассказывает про внучку Людмила Ибраева, сестра Галины Волковой. — Детки толстенькие, хорошенькие. Сироты — они чувствуют, что «гаротненькие». Стараются тихонько полежать, меньше плакать. По ночам спят, кушать не встают и днем спокойно играют. Раньше стали к игрушкам тянуться.
Богдан пойдет в апреле в садик. В группу возле дома, как и обещали. Других новостей, говорит Людмила Ибраева, нет: «следствие стоит на месте». Бабушка не скрывает, когда была волна, люди им очень помогли.
— Люди, которые отозвались и поддержали нас в трудную минуту, нам дали силы, — делится переживаниями она. — И теперь наши детки растут и развиваются. Все у них есть — игрушки, питание, коляски. Все у них будет хорошо.
«Волнуюсь, как бы мальчишек не разбаловало такое количество сюрпризов»
В декабре мы рассказали историю Юлии Цакке — школьного воспитателя из Пинска, которая с двумя сыновьями живет на 300 рублей в месяц. 100 рублей их скромного бюджета уходит на аренду жилья, 40 — на коммуналку и связь. Еще из обязательных ежемесячных трат — выплаты по двум кредитам. Чтобы поднять детей на ноги, мама все чаще задумывается сменить работу. Рассматривает самые разные варианты. Недавно ей, например, предложили пойти обтягивать тканью гробы.
Семья живет скромно, но даже в такой ситуации детей Юлия старается баловать.
— Все, чего они просят, я, конечно, купить не могу, — не скрывает Юлия.
Среди несбыточных, казалось бы, желаний был планшет, который 7-летний Саша мечтал получить под Новый год. И читатели TUT.BY исполнили мечту ребенка — подарили ему планшет!
В первые четыре дня после публикации на электронную почту Юлии пришло около 300 писем.
— Писали разное: кто-то словом поддерживал, кто-то помощь предлагал, — вспоминает те дни собеседница. — Посылки нам идут до сих пор. Вчера была из Бреста, в ней конструктор. В подарках конфеты, мячи. Я даже не ожидала, что наша история так тронет людей. Раньше я не верила в чудеса, а теперь верю. Спасибо за это большое чудо для нашей маленькой семьи. Теперь я уже волнуюсь, как бы мальчишек не разбаловало такое количество сюрпризов.
А еще семье помогли деньгами. Собрали столько, что Юлия смогла купить очень нужную им стиральную машину.
— Денег хватит и на то, чтобы погасить кредит, который брали на строительство еще с мужем, — говорит собеседница. — В банк пойду на следующей неделе (с Юлией мы связывались 22 декабря. — прим. TUT.BY), чтобы в новый год без долгов.
«Мы почитали и позвонили волонтерам»В августе мы рассказали
После публикации многие звонили и писали в общество защиты животных «Эгида» — хотели забрать малыша. Хозяина ему подбирали долго — и нашли. Теперь Пиончик
По словам Кати, после того, как в августе умер ее пес Лимон, она обещала себе: больше никаких собак.
— А потом мамин коллега сбросил ссылку на статью про Пиончика, — вспоминает девушка. — Мы почитали и позвонили волонтерам.
P.S.
Верьте — чудеса случаются. Мы проверяли:)
Доброго вам 2018 года!
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К Новому году мы собрали истории, в которых наши читатели поддержали наших героев. Этот текст о том, как незнакомые люди, объединившись, весь год делали мир лучше....
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