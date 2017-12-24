Конец снегу и сильный ветер. Какой будет погода перед Новым годом в Могилеве

Судя по прогнозу, в этом году на Новый год Могилев останется без снега. Всю неделю будет плюсовая температура воздуха, новых снегопадов не предвидится. Максимум, который нас пока ждет в новогоднюю ночь, — это легкий мороз.



Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Сегодня, 25 декабря, будет около нуля, а днем, возможно, даже выглянет солнце.

Во вторник будет пасмурно, ожидается порывистый ветер до 11 м/с. Потеплеет до +3°С.

В среду, 27 декабря, будет по-прежнему пасмурно, прогнозируют туман и +2°С.

28 декабря вернется порывистый ветер, в остальном погода не изменится: пасмурно, +2°С.

В пятницу, 29 декабря, к порывистому ветру и пасмурному небу добавится дождь. Столбик термометра может подняться до отметки +7°С.

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