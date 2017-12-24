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Конец снегу и сильный ветер. Какой будет погода перед Новым годом в Могилеве
25.12.2017 10:18 — Новости Общества | Tut.by
Судя по прогнозу, в этом году на Новый год Могилев останется без снега. Всю неделю будет плюсовая температура воздуха, новых снегопадов не предвидится. Максимум, который нас пока ждет в новогоднюю ночь, — это легкий мороз.
Сегодня, 25 декабря, будет около нуля, а днем, возможно, даже выглянет солнце.
Во вторник будет пасмурно, ожидается порывистый ветер до 11 м/с. Потеплеет до +3°С.
В среду, 27 декабря, будет по-прежнему пасмурно, прогнозируют туман и +2°С.
28 декабря вернется порывистый ветер, в остальном погода не изменится: пасмурно, +2°С.
В пятницу, 29 декабря, к порывистому ветру и пасмурному небу добавится дождь. Столбик термометра может подняться до отметки +7°С.
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Грядет потепление. Новых снегопадов на прогнозируют.
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