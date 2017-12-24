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Днем 25 декабря перекроют центр Могилева

25.12.2017 10:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Центр Могилева перекроют сегодня, 25 декабря, днем. Это связано с проведением традиционного театрализованного шествия Дедов Морозов, сообщили в горисполкоме.


Движение транспорта будет запрещено с 12.45 до 14.00 по улице Миронова и по улице Первомайской от улицы Миронова до площади Славы.

Общественный транспорт будет в это время ходить в объезд по улице Пионерской. Троллейбусы будут ходить по укороченным маршрутам — до площади Орджоникидзе и до железнодорожного вокзала.

В новогоднем театрализованном шествии примут участие несколько сотен людей, одетых в костюмы сказочных персонажей. В 13.00 колонна стартует от площади Славы, пройдет по улице Первомайской до улицы Миронова. После этого на площади Звезд пройдет праздник.

Подробную программу новогодних праздников в Могилеве смотрите тут.

 
Теги: Могилев
 
 
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По улице Первомайской пройдет колонна Дедов Морозов и Снегурочек.

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