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Белорусский и армянский Деды Морозы устроят в Полоцком районе рождественский поединок

25.12.2017 12:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Белорусский и армянский Деды Морозы устроят 25 декабря в деревне Гомель Полоцкого района рождественский поединок, сообщили в местном райисполкоме.

Противостоять белорусскому представителю и его Снегурочке будет Каханд Пап со своей внучкой Дзюнанушик. Оба героя — добрые персонажи, а потому и поединок будет таким же: вооружатся соперники шутками, песнями, кричалками-поздравлялками и танцами. В итоге победит дружба.

Деды Морозы приглашают поучаствовать в традиционных армянских и белорусских новогодних развлечениях и получить заряд позитива на весь следующий год.

В Полоцком районе в эти дни предлагают обширную программу новогодних мероприятий. В агрогородке Захарничи открылась усадьба Захара-Снеговика, в деревне Вороничи и агрогородке Зеленка всех приглашают поучаствовать в «Новогодних покатушках» и карнавале «Улетная елка». В Сильницком Доме культуры (агрогородок Близница) за час до полуночи 31 декабря начнется новогодний прием у пана Лисовского. Организаторы обещают волшебную ночь с дворянским театром, дефиле привидений, мастер-классом по аутентичным танцам и аукционом старинных вещей.

Не останутся без внимания и подарков от Деда Мороза и самые отдаленные уголки района, где на помощь главному герою придет «Мобильный новогодний клуб на колесах».

Еще один интересный проект райисполком проводит совместно с БЖД. Новый комфортабельный поезд региональных линий бизнес-класса 739/740 Минск — Полоцк — Минск превратится 26 декабря в праздничный состав: в этот день полоцкий Дед Мороз совершит вояж в столицу. Со Снегурочкой он встретит пассажиров на перроне, а затем побывает в каждом вагоне. Путешественников ждут веселые конкурсы, сувениры и сладости.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Противостоять белорусскому представителю и его Снегурочке будет Каханд Пап со своей внучкой Дзюнанушик.

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