Гродненские католики отмечают Рождество

Католические, греко-католические и протестантские верующие отмечают Рождество Христово. Во всех белорусских костелах проходят праздничные богослужения. 24 декабря традиционно рождественская служба прошла и в Фарном костеле Гродно. Как отмечали христианский праздник в главном храме города — в фоторепортаже TUT.BY.





По традиции в костелах к Рождеству устанавливают символические ясли — вертеп или шопку, а во время богослужения в люльку кладут фигуру младенца, до полуночи ясли пусты. Это действо повторяется из года в год, символизируя рождение Иисуса Христа. С этого времени у католических верующих заканчивается пост. Раньше в эти дни по улицам деревень и городов начинали ходить колядовщики.























Торжественные службы будут проходить во всех костелах и 25, и 26 декабря.

Рождество католические верующие празднуют 8 дней. По традиции последнюю неделю уходящего года посвящают памяти великомучеников и апостолов христианской церкви.