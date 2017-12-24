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Гродненские католики отмечают Рождество
25.12.2017 12:46 — Новости Общества | Tut.by
Католические, греко-католические и протестантские верующие
По традиции в костелах к Рождеству устанавливают символические ясли — вертеп или шопку, а во время богослужения в люльку кладут фигуру младенца, до полуночи ясли пусты. Это действо повторяется из года в год, символизируя рождение Иисуса Христа. С этого времени у католических верующих заканчивается пост. Раньше в эти дни по улицам деревень и городов начинали ходить колядовщики.
Торжественные службы будут проходить во всех костелах и 25, и 26 декабря.
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Католические, греко-католические и протестантские верующие отмечают Рождество Христово. Во всех белорусских костелах проходят праздничные богослужения.
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