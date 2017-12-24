Главную елку Давид-Городка украсили детскими тапками и ведерками

Жители Давид-Городка в Столинском районе удивились «игрушкам», которыми украсили главную новогоднюю елку, пишет Медиа-Полесье.





«Ребята, посмотрите, пожалуйста, на городскую елку в Давид-Городке! Где-нибудь еще украшают елки детскими граблями, ведрами, тапками и прочей ерундой? У кого-нибудь еще стоит такое позорище на площади?», — негодуют местные жители.







