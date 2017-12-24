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Главную елку Давид-Городка украсили детскими тапками и ведерками

25.12.2017 13:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Жители Давид-Городка в Столинском районе удивились «игрушкам», которыми украсили главную новогоднюю елку, пишет Медиа-Полесье.


«Ребята, посмотрите, пожалуйста, на городскую елку в Давид-Городке! Где-нибудь еще украшают елки детскими граблями, ведрами, тапками и прочей ерундой? У кого-нибудь еще стоит такое позорище на площади?», — негодуют местные жители.



 
 
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Местные жители удивились новогодним украшениям на елке в центре города.

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