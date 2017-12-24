Кто сливает базы стариков: электрики за 300 рублей пришли не случайно?

ГРОДНО, 25 дек — Sputnik, Инна Гришук. Прокуратура заинтересовалась историей гродненских пенсионеров, уплативших за мелкие услуги электриков 282 рубля, и провела проверку. По ее итогам на директора фирмы, которая обслужила пожилых людей, прокурор Гродно возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество".

Но семья пострадавших пенсионеров считает, что мастера пришли к ним не случайно. Они уверены: стоит проверить, не произошла ли утечка базы данных в службах, которые имеют доступ к адресам пожилых людей.

Фирму электриков подозревают в мошенничестве

Проверка началась после того, как сын пенсионеров Дмитрий написал обращение в прокуратуру Гродно. В нем говорилось о незаконных действиях сотрудников фирмы при заключении договора, а также о том, что электрики могли прийти по адресу пожилых людей не случайно.

В официальном ответе, который на днях получил мужчина, сообщается: в отношении директора фирмы и действующих в группе с ним граждан начато уголовное дело по ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси ("Мошенничество"). Материалы уголовного дела направлены для расследования в Следственный комитет. Также в Следственный комитет передали и обращение Дмитрия.

Как ранее сообщал Sputnik, руководитель фирмы задержан, прокурор выписал постановление о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе проверки было установлено, что ООО "ГродноПремСервис" было зарегистрировано в сентябре 2017 года. Сотрудники фирмы убеждали пожилых жителей города немедленно проверить исправность электрооборудования, отремонтировать или заменить проводку, розетки, выключатели даже в тех случаях, когда в этом не было необходимости, сообщили в Генпрокуратуре.

Сын пенсионеров, которые пострадали от фирмы электриков, считает, что следствию стоит проверить, как получилось, что ее сотрудники в основном посещали пожилых людей.

Мужчина предполагает, что в одной из служб, имеющей доступ к базе данных и адресам пожилых людей, могла произойти утечка. Поэтому проверять нужно не только фирму электриков, но и организации, которые могли случайно или специально потерять или передать третьим лицам базу с адресами пожилых людей.

Такие подозрения семьи появились после странного совпадения. Когда история гродненских пенсионеров, уплативших за мелкие услуги электриков 282 рубля, получила огласку, практически на следующий день к пожилой семейной паре пришли работники социальной службы.

"Пришли две дамы из собеса, показали удостоверение. Начали рассказывать, что могут помогать, если нужно убирать в квартире или делать покупки. Но самое интересное, они сказали, что могут выписать материальную помощь, которая поможет компенсировать расходы на услуги фирмы электриков", — рассказал Дмитрий.

Семья удивилась такому предложению, потому что на момент прихода визитеров из соцслужбы нигде публично не были озвучены ни адреса, ни фамилии родителей Дмитрия. Были только фотографии и имена, по которым сложно вычислить место проживания и личности пенсионеров.

"Откуда они узнали? Возможно, от директора фирмы электриков, который мог попросить тех, кто ему дал базу по старикам, чтобы они успокоили стариков обещанием, что государство поможет оплатить услуги его фирмы", — добавляет Дмитрий.

Соцслужба: это были наши сотрудники

Как пояснила по телефону корреспонденту Sputnik заместитель директора центра социального обслуживания населения Октябрьского района Гродно Оксана Хитрушко, их сотрудники действительно выезжали к пенсионерам, разговаривали с ними и предлагали помощь. Они оставили визитку и разъяснили, когда можно обратиться за помощью. Они показывали удостоверения, где есть печать. На вопрос о том, откуда соцслужба узнала адрес пенсионеров, который не оглашался публично, собеседница пояснила:

"Думаете, это сложно вычислить? Мы учреждение, которое работает с пожилыми гражданами и учреждение, в котором есть все базы данных граждан пожилого возраста, которые могут нуждаться в помощи. На сайте посмотрели и выяснили, что это наши пенсионеры. Там была указана улица Суворова. Мы сопоставили факты".

Правда, в статье, после выхода которой состоялся визит, улица не называлась.

По словам Хитрушко, их центр действительно может помочь материально определенным категориям граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это зависит от обстоятельств — у кого-то произошла смерть близкого родственника, кого-то обокрали или обманули, у кого-то ребенок-инвалид. Решение о выдаче такой помощи принимает комиссия.

Пострадавшим от дорогих электриков пенсионерам предложили помощь, так как они являются получателями пенсий и пособий управления соцзащиты.

Могла ли пропасть база данных со стариками?

На вопрос о том, есть ли вероятность, что в соцслужбе могла произойти утечка данных о стариках, Хитрушко сказала: "Нет. У нас такого нет. У нас все четко и отработано. Я за это головой ручаюсь как руководитель организации".

Как сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома, на момент обращения в прокуратуру пострадавшей от электриков семьи, в милиции не было ни одного дела по факту утечки базы данных или пропажи адресов гродненских организаций.

Как пенсионеры вернули 282 рубля?

История пенсионеров, попавших на большие деньги, закончилась хорошо. Пожилая пара смогла расторгнуть договор на 282 рубля и вернуть уплаченные деньги.

Семье удалось доказать, что договор был заключен незаконно. Сделать это получилось благодаря справке, которая подтвердила, что женщина по состоянию здоровья не могла объективно оценивать ситуацию в момент общения с электриками.