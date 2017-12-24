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Минск возглавил рейтинг самых популярных у россиян городов СНГ на новогодние праздники

25.12.2017 14:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Минск возглавил рейтинг самых популярных у россиян городов СНГ на новогодние праздники. Такие данные предоставил российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.


Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Рейтинг составлен по данным запросов и броней жилья туристами с 30 декабря 2017 по 8 января 2018 года. В топ-5 городов СНГ и ближнего зарубежья, популярных для путешествий и отдыха россиян на Новый год, вошли Минск, Баку (Азербайджан), Алматы (Казахстан), Тбилиси (Грузия) и Ереван (Армения). В Минск туристы приедут в среднем на 3,5 дня и потратят на проживание около 2,8 тыс. российских рублей в сутки.

В Беларуси в период новогодних праздников также популярны визиты в резиденцию Деда Мороза в Беловежской пуще и отдых на горнолыжных курортах в Логойске и Силичах

 
Теги: Минск
 
 
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В Минск туристы приедут в среднем на 3,5 дня и потратят на проживание около 2,8 тыс. российских рублей в сутки.

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