МИНСК, 25 дек – Sputnik. Вечерний рейс российской авиакомпании "Аэрофлот" из Минска в столицу России задерживается, свидетельствуют данные онлайн-табло белорусского аэропорта.

Из Национального аэропорта Минск самолет "Аэрофлота" рейса SU-1843 должен был вылететь в Москву в 17:45 понедельника.

Однако, как свидетельствуют данные онлайн-табло, вылет борта в российскую столицу был перенесен на 3,5 часа – на 21:15.

Российская авиакомпания не сообщает о причинах такой длительной задержки рейса.