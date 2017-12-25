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"Аэрофлот" более чем на 3 часа задержал рейс из Минска в Москву

25.12.2017 17:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 дек – Sputnik. Вечерний рейс российской авиакомпании "Аэрофлот" из Минска в столицу России задерживается, свидетельствуют данные онлайн-табло белорусского аэропорта.

Из Национального аэропорта Минск самолет "Аэрофлота" рейса SU-1843 должен был вылететь в Москву в 17:45 понедельника.

Однако, как свидетельствуют данные онлайн-табло, вылет борта в российскую столицу был перенесен на 3,5 часа – на 21:15.

Российская авиакомпания не сообщает о причинах такой длительной задержки рейса.

 
Теги: Минск
 
 
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Российская авиакомпания не сообщает о причинах такой длительной задержки рейса.

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