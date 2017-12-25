С главной Снегурочкой и дог-парадом в Могилеве прошло новогоднее шествие

В Могилеве 25 декабря прошло традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. В новогоднем параде впервые участвовали спасатели в костюмах Дедов Морозов и главные символы следующего года по восточному календарю — собаки.





Шествие стартовало от площади Славы в 13.00 под звуки оркестра и музыку из динамиков на улице Первомайской. Ради парада улицу Первомайскую перекрыли. И пока транспорт плотным потоком медленно огибал центр праздника, могилевчане махали Дедам Морозам, встречали улыбками и восторженными возгласами четвероногих участников шествия и, конечно, снимали все на мобильные телефоны.









Впервые в этом году главную Снегурочку Могилева выбрали во время конкурса. Ей стала Кристина Волкова. Она преподает английский язык, занимается танцами и вокалом, сообщает ИА «Могилевские ведомости» . Главная Снегурочка Могилева любит мотоциклы, скорость, ветер и свободу. Вместе с девушками мотосообщества организовывает мероприятия для сбора средств больным детям, а также посещает детские дома. Кристина также участвовала в шествии на своем законном месте — в «карете» рядом с Дедом Морозом.

























Кому-то из горожан повезло получить конфеты от какого-нибудь Деда Мороза или дотронуться до рукавички одной из десятков Снегурочек. Счастливчики считают, что это хороший знак веселого Нового года.







































