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С главной Снегурочкой и дог-парадом в Могилеве прошло новогоднее шествие
25.12.2017 17:39 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве 25 декабря прошло традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. В новогоднем параде впервые участвовали спасатели в костюмах Дедов Морозов и главные символы следующего года по восточному календарю — собаки.
Шествие стартовало от площади Славы в 13.00 под звуки оркестра и музыку из динамиков на улице Первомайской. Ради парада улицу Первомайскую перекрыли. И пока транспорт плотным потоком медленно огибал центр праздника, могилевчане махали Дедам Морозам, встречали улыбками и восторженными возгласами четвероногих участников шествия и, конечно, снимали все на мобильные телефоны.
Впервые в этом году главную Снегурочку Могилева выбрали во время конкурса. Ей стала Кристина Волкова. Она преподает английский язык, занимается танцами и вокалом, сообщает
Кому-то из горожан повезло получить конфеты от какого-нибудь Деда Мороза или дотронуться до рукавички одной из десятков Снегурочек. Счастливчики считают, что это хороший знак веселого Нового года.
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В традиционном параде Дедов морозов и Снегурочек впервые участвовали "Морозы"-спасатели и главные символы наступающего года по восточному календарю.
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