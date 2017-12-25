ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси побит температурный рекорд 37-летней давности

25.12.2017 23:52 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Температурный рекорд дня 37-летней давности побит в Беларуси 25 декабря.

В Бресте воздух прогрелся до 9,1 градуса тепла, что на 0,9 градуса больше прежнего максимума, зафиксированного в этом же областном центре 25 декабря 1980 года. Столько же — 9,1 градуса — зафиксировано и в Пинске (Брестская область). Здесь прежний рекорд дня составлял 7,2 градуса тепла (в 2014 году).

В остальных областных центрах и Минске максимумы остались прежними, а в целом температурная картина дня оказалась контрастной: от 7 до 9 градусов выше нуля на западе до 0 — плюс 2 градусов на востоке. Холоднее всего было в Езерище (Витебская область) — 0,3 градуса мороза.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 157
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте воздух прогрелся до 9,1 градуса тепла, что на 0,9 градуса больше прежнего максимума.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Ученые выяснили, в чем преимущество лишнего веса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика