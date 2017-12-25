Ученые выяснили, в чем преимущество лишнего веса

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Главное преимущество лишнего веса в том, что полные люди чувствуют себя более счастливыми, чем худые, об этом сообщили ученые из Бристольского университета, пишет The Independent .



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Медики проанализировали данные более 500 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет: оказалось, что испытуемые с высоким индексом массы тела были спокойнее и веселее.

"Участники с генетической склонностью к полноте реже нервничали или отмечали, что находятся в напряжении", – отметили исследователи.

Ученые сделали вывод, что люди, которые вынуждены отказывать себе в удовольствии есть, что хочется, более раздражительны и хуже справляются с негативными эмоциями. А те, кто не ограничивают себя в еде, спокойны и психологически более устойчивы.

Тем не менее ученые считают, что этого эффекта недостаточно, чтобы перекрыть все негативные последствия ожирения – проблем с сердцем, гипертонии, диабета и высокой вероятности инсульта – и призывают людей быть сдержанными в еде.