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Ученые выяснили, в чем преимущество лишнего веса

25.12.2017 22:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 дек – Sputnik. Главное преимущество лишнего веса в том, что полные люди чувствуют себя более счастливыми, чем худые, об этом сообщили ученые из Бристольского университета, пишет The Independent.

Ученые выяснили, в чем преимущество лишнего веса
© Sputnik/ Александр Гальперин
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Медики проанализировали данные более 500 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет: оказалось, что испытуемые с высоким индексом массы тела были спокойнее и веселее.

"Участники с генетической склонностью к полноте реже нервничали или отмечали, что находятся в напряжении", – отметили исследователи.

Ученые сделали вывод, что люди, которые вынуждены отказывать себе в удовольствии есть, что хочется, более раздражительны и хуже справляются с негативными эмоциями. А те, кто не ограничивают себя в еде, спокойны и психологически более устойчивы.

Тем не менее ученые считают, что этого эффекта недостаточно, чтобы перекрыть все негативные последствия ожирения – проблем с сердцем, гипертонии, диабета и высокой вероятности инсульта – и призывают людей быть сдержанными в еде.

 
Теги: Минск
 
 
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Люди с избыточным весом чувствуют себя более счастливыми, чем стройные.

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