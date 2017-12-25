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Фотофакт: в Давид-Городке главную елку украсили тапками и граблями

25.12.2017 22:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 дек – Sputnik. Главную городскую ель, установленную на центральной площади Давид-Городка, украсили детскими тапками, ведерками и граблями, сообщил в понедельник ресурс "Медиа-Полесье".

Фотофакт: в Давид-Городке главную елку украсили тапками и граблями
© Фото: ВКонтакте / ЧП Гомельская область
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Как пишет портал, фото ели, стоящей у памятника князю Давиду, прислали в редакцию местные жители.

"Ребята, посмотрите, пожалуйста, на городскую елку в Давид-Городке! Где-нибудь еще украшают елки детскими граблями, ведрами, тапками и прочей ерундой?" – задали вопрос местные жители.

Горожане также поинтересовались, где еще в Беларуси можно увидеть под Новый год подобные ели на главной площади.

Возмущенные местные жители уже назвали елку в центре Давид-Городка "позорищем". 

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Теги: Минск
 
 
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Возмущенные местные жители уже назвали елку в центре Давид-Городка "позорищем".

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