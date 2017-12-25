Фотофакт: в Давид-Городке главную елку украсили тапками и граблями

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Главную городскую ель, установленную на центральной площади Давид-Городка, украсили детскими тапками, ведерками и граблями, сообщил в понедельник ресурс " Медиа-Полесье ".

Как пишет портал, фото ели, стоящей у памятника князю Давиду, прислали в редакцию местные жители.

"Ребята, посмотрите, пожалуйста, на городскую елку в Давид-Городке! Где-нибудь еще украшают елки детскими граблями, ведрами, тапками и прочей ерундой?" – задали вопрос местные жители.

Горожане также поинтересовались, где еще в Беларуси можно увидеть под Новый год подобные ели на главной площади.

Возмущенные местные жители уже назвали елку в центре Давид-Городка "позорищем".

Обида дня: артисты народного хора спели для пустой площади в Гродно >>