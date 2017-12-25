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В Китае небоскреб выставили на продажу в интернет-магазине Taobao

25.12.2017 19:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 дек – Sputnik. Суд провинции Шаньси в Китае выставил на реализацию в популярном интернет-магазине Taobao 156-метровый небоскреб, сообщило агентство Синьхуа.

В Китае небоскреб выставили на продажу в интернет-магазине Taobao
© Sputnik/ Руслан Кривобок
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Здание стало очередным необычным лотом интернет-аукциона после продажи трех грузовых лайнеров Boeing-747.

Стартовая цена недостроенной 39-этажной высотки, расположенной в городе Тайюань, составляет 550 миллионов юаней (примерно 84 миллиона долларов США). Строение общей площадью свыше 76 тысяч квадратных метров возводилось четыре года как отель, и его открытие должно было состояться в 2011 году. Однако у застройщика не хватило денег, чтобы завершить проект, и стройку заморозили.

В ноябре текущего года за 48 миллионов долларов на Taobao продали два грузовых Boeing-747, позже на интернет-аукционе с молотка ушел еще один такой лайнер.

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Теги: Минск
 
 
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Здание стало очередным необычным лотом интернет-аукциона после продажи трех грузовых лайнеров Boeing-747.

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