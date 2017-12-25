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Перерасчет пенсий, шоп-туры за едой, погодные рекорды и добрые люди - все за выходные
26.12.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Мы не знаем, насколько горячо провели выходные вы, но погода точно
ВАЖНОЕ
Наш президент сегодня летит в Москву на неформальную встречу лидеров стран СНГ. Рассказываем,
Беларусь крайне редко привлекает внимание мировых СМИ. Кажется, если бы не стереотип о «последней диктатуре Европы» — о нас вообще бы не писали. Но подписанный президентом декрет № 8 о цифровизации экономики вызвал небывалый всплеск интереса к стране, первой в мире комплексно урегулировавшей отношения с криптовалютой, выпуском и оборотом токенов.
В выходные профсоюзы выступили на тему усовершенствования пенсионного законодательства.
Центр оценки качества обучения Литвы негативно оценил работающий в Вильнюсе Европейский гуманитарный университет — а там же учатся почти одни белорусы. Что это значит для наших студентов —
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Провели
— Поэтому мы кофе пьем и „Евроньюс“ смотрим».
Съездили в шоп-туры в Польшу, Украину, Литву и Россию — и
А россияне, кстати, на праздники, наоборот, едут к нам: Минск возглавил рейтинг самых популярных у россиян городов СНГ на новогодние праздники">Минск возглавил рейтинг самых популярных у них городов СНГ на новогодние каникулы.
Пообщались с биатлонисткой Дарьей Блашко, которую называли «следующей Домрачевой». Это наша спортсменка, которая планирует выступать за сборную Украины — и уже даже получила украинский паспорт. Вот здесь — все о том,
И вот еще одна крутая… нет, не спортсменка — «зожница» и
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Вчера более миллиарда католиков отметили Рождество Христово. Праздничные мессы в Рождественский сочельник прошли в ночь на понедельник в храмах и приходах в более чем 100 странах Европы, Америки, Азии и в Австралии.
И именно к Рождеству и Новому год у м ы отобрали небольшую часть историй, после публикации которых наши читатели поддержали наших героев. Помните, например,
В Минске открылась школа патронажного ухода. Она вообще-то для профессиональных сиделок, но мы не смогли не спросить,
Странная история произошла в Гродно: автомобилистам на АЗС вместо 95-го бензина заливали дизель, повреждены десятки авто.
Кстати. Вы же помните, как на прошедшей неделе многие айтишники страны оказались на седьмом небе от счастья? А… эм-м-м… собственно, было ли от чего? Сегодня и разберем. Наша «Экономика на пальцах» «разложит» самый ожидаемый декрет года — о ПВТ 2.0.
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Доброе утро! Мы не знаем, насколько горячо провели выходные вы, но погода точно побила все возможные рекорды! 37 лет такой температуры в эти даты в стране не было!
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