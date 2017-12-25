Перерасчет пенсий, шоп-туры за едой, погодные рекорды и добрые люди - все за выходные

Доброе утро!

Мы не знаем, насколько горячо провели выходные вы, но погода точно побила все возможные рекорды ! 37 лет такой температуры в эти даты в стране не было!





ВАЖНОЕ

Наш президент сегодня летит в Москву на неформальную встречу лидеров стран СНГ. Рассказываем, кто там будет и чего собираются .

Беларусь крайне редко привлекает внимание мировых СМИ. Кажется, если бы не стереотип о «последней диктатуре Европы» — о нас вообще бы не писали. Но подписанный президентом декрет № 8 о цифровизации экономики вызвал небывалый всплеск интереса к стране, первой в мире комплексно урегулировавшей отношения с криптовалютой, выпуском и оборотом токенов. И вот вам обзор мировых СМИ, который это подтверждает . А вот здесь можно прочесть , что об этом думает глава Совета Республики и один из отцов-основателей белорусского Парка высоких технологий Михаил Мясникович. Знаете, он в это верит!

В выходные профсоюзы выступили на тему усовершенствования пенсионного законодательства. Рассказываем, что предлагают . Спойлер: начнут с перерасчета пенсий работающим на заслуженном отдыхе белорусам.

Центр оценки качества обучения Литвы негативно оценил работающий в Вильнюсе Европейский гуманитарный университет — а там же учатся почти одни белорусы. Что это значит для наших студентов — рассказываем здесь .

ПОПУЛЯРНОЕ

Провели один день перед Рождеством из жизни настоятеля католического прихода — и его лабрадора. «Сегодня в монастыре францисканцев в Ивенце живут четыре монаха, в том числе и настоятель прихода Лех Боханек. Францисканцы придерживаются идеи, что нужно жить среди людей и работать с людьми, не отрываясь от реальной жизни.

— Поэтому мы кофе пьем и „Евроньюс“ смотрим».





Съездили в шоп-туры в Польшу, Украину, Литву и Россию — и посмотрели, что белорусы покупают перед новогодними праздниками . Эх, что за время: раньше за машинами ездили, теперь — за едой.

А россияне, кстати, на праздники, наоборот, едут к нам: Минск возглавил рейтинг самых популярных у россиян городов СНГ на новогодние праздники">Минск возглавил рейтинг самых популярных у них городов СНГ на новогодние каникулы.

Пообщались с биатлонисткой Дарьей Блашко, которую называли «следующей Домрачевой». Это наша спортсменка, которая планирует выступать за сборную Украины — и уже даже получила украинский паспорт. Вот здесь — все о том, почему Дарья не видела вариантов остаться в Беларуси, «какие бы условия ни предлагала федерация биатлона» .

И вот еще одна крутая… нет, не спортсменка — «зожница» и суперэйджерка из Пружан, которой некогда болеть . У Галины Константиновны, по ее собственному признанию, дома нет ни одной таблетки — а ведь ей 90 лет! Учитесь!





ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вчера более миллиарда католиков отметили Рождество Христово. Праздничные мессы в Рождественский сочельник прошли в ночь на понедельник в храмах и приходах в более чем 100 странах Европы, Америки, Азии и в Австралии. Вот здесь — много красивых фото того, как мир отмечает один из важнейших христианских праздников .

И именно к Рождеству и Новому год у м ы отобрали небольшую часть историй, после публикации которых наши читатели поддержали наших героев. Помните, например, бабушку, оставшуюся с новорожденными крошками и их годовалым братом после смерти своей дочери? Или же маму с двумя мальчишками, оказавшихся у черты бедности ? Или 79-летнюю Марию Федоровну, которая ухаживает за двумя сыновьями-инвалидами ? Этот текст о том, как незнакомые люди, объединившись, весь год делали этот мир лучше . Этот текст о вас.





В Минске открылась школа патронажного ухода. Она вообще-то для профессиональных сиделок, но мы не смогли не спросить, как правильно ухаживать за тяжелобольным человеком — если он внезапно появится в вашем доме . Тьфу-тьфу-тьфу.

Странная история произошла в Гродно: автомобилистам на АЗС вместо 95-го бензина заливали дизель, повреждены десятки авто. Рассказываем, как так вышло .

Все новости субботы, 23 декабря

Все новости воскресенья, 24 декабря

Все новости понедельника, 25 декабря

Кстати. Вы же помните, как на прошедшей неделе многие айтишники страны оказались на седьмом небе от счастья? А… эм-м-м… собственно, было ли от чего? Сегодня и разберем. Наша «Экономика на пальцах» «разложит» самый ожидаемый декрет года — о ПВТ 2.0. Подключайтесь к эфиру в 15.25 — будет горячо .

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY