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Ничего не случилось: 40 тыс. людей ночь наблюдали за сидящим человеком
26.12.2017 08:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек — Sputnik. Около 40 тысяч пользователи интернет-портала потокового видео Twitch на протяжении 10 часов смотрели прямую трансляцию геймдизайнера Джеффа Каплана.
На протяжении всего этого времени вице-президент компании Blizzard Entertainment и главный идейный вдохновитель компьютерной игры Overwatch молча сидел в кресле, ничего не делая.
Большую часть трансляции на самом деле ничего не происходит. В какой-то момент микрофон упал на Каплана. Затем он просто поправил очки, но не изменил позу. Каплан также ответил на телефонный звонок, в котором сказал: "Мне очень жаль, я не могу ответить прямо сейчас, я занят". Кроме того, он съел пряник и развернул коробку с подарком.
Зачем он провел акцию подобного рода, сам дизайнер объяснить затруднился.
"Я просто претворил в жизнь свой план, которому мне требовалось просидеть около огня 10 часов", — сказал он.
Количество пользователей, которые потратили часы на просмотр, в какой-то момент достигло примерно 40 000 человек. Многие люди не жалеют о потерянном времени.
"Лучший конец 2017 года: Джефф Каплан, глядя в пустоту, молча смотрит на проблемы перед аудиторией в 40 000 человек, и все это в канун Рождества", — пишет Frost Fire.
"Со всей серьезностью, я думаю, я провел три часа сегодня, наблюдая, как Джефф Каплан сидит на своем стуле, ничего не делая. Я не жалею об этом", — пишет Джейми Колли.
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Десятки тысяч пользователей потокового веб-сайта Twitch провели 10 часов за просмотром трансляции, в которой дизайнер видеоигр Джефф Каплан сидит перед камерой,...
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