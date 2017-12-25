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Ничего не случилось: 40 тыс. людей ночь наблюдали за сидящим человеком

26.12.2017 08:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Около 40 тысяч пользователи интернет-портала потокового видео Twitch на протяжении 10 часов смотрели прямую трансляцию геймдизайнера Джеффа Каплана.

На протяжении всего этого времени вице-президент компании Blizzard Entertainment и главный идейный вдохновитель компьютерной игры Overwatch молча сидел в кресле, ничего не делая.

​Большую часть трансляции на самом деле ничего не происходит. В какой-то момент микрофон упал на Каплана. Затем он просто поправил очки, но не изменил позу. Каплан также ответил на телефонный звонок, в котором сказал: "Мне очень жаль, я не могу ответить прямо сейчас, я занят". Кроме того, он съел пряник и развернул коробку с подарком.

Зачем он провел акцию подобного рода, сам дизайнер объяснить затруднился.

"Я просто претворил в жизнь свой план, которому мне требовалось просидеть около огня 10 часов", — сказал он.

Количество пользователей, которые потратили часы на просмотр, в какой-то момент достигло примерно 40 000 человек. Многие люди не жалеют о потерянном времени.

​"Лучший конец 2017 года: Джефф Каплан, глядя в пустоту, молча смотрит на проблемы перед аудиторией в 40 000 человек, и все это в канун Рождества", — пишет Frost Fire.

"Со всей серьезностью, я думаю, я провел три часа сегодня, наблюдая, как Джефф Каплан сидит на своем стуле, ничего не делая. Я не жалею об этом", — пишет Джейми Колли.

 
Теги: Минск
 
 
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Десятки тысяч пользователей потокового веб-сайта Twitch провели 10 часов за просмотром трансляции, в которой дизайнер видеоигр Джефф Каплан сидит перед камерой,...

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