Ничего не случилось: 40 тыс. людей ночь наблюдали за сидящим человеком

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Около 40 тысяч пользователи интернет-портала потокового видео Twitch на протяжении 10 часов смотрели прямую трансляцию геймдизайнера Джеффа Каплана.

На протяжении всего этого времени вице-президент компании Blizzard Entertainment и главный идейный вдохновитель компьютерной игры Overwatch молча сидел в кресле, ничего не делая.

jeff kaplan gets hit by a boom mic pic.twitter.com/TWJfuf3nVx — steran (@DeathETM) 24 декабря 2017 г.

​Большую часть трансляции на самом деле ничего не происходит. В какой-то момент микрофон упал на Каплана. Затем он просто поправил очки, но не изменил позу. Каплан также ответил на телефонный звонок, в котором сказал: "Мне очень жаль, я не могу ответить прямо сейчас, я занят". Кроме того, он съел пряник и развернул коробку с подарком.

Зачем он провел акцию подобного рода, сам дизайнер объяснить затруднился.

"Я просто претворил в жизнь свой план, которому мне требовалось просидеть около огня 10 часов", — сказал он.

Количество пользователей, которые потратили часы на просмотр, в какой-то момент достигло примерно 40 000 человек. Многие люди не жалеют о потерянном времени.

The Biggest End of 2017 Mood: Jeff Kaplan, staring off into space, contemplating unknown questions silently in front of an audience of over 40,000 people, all on Christmas Eve. pic.twitter.com/9JN8vaNUT0 — Frost Fire ❄ (@vxnea) 24 декабря 2017 г.

​"Лучший конец 2017 года: Джефф Каплан, глядя в пустоту, молча смотрит на проблемы перед аудиторией в 40 000 человек, и все это в канун Рождества", — пишет Frost Fire.

In all seriousness think I spent at least 3 hours tonight watching Jeff Kaplan sit in a chair doing nothing and I have zero regrets. — Jamie Colley (@BitXell) 25 декабря 2017 г.

"Со всей серьезностью, я думаю, я провел три часа сегодня, наблюдая, как Джефф Каплан сидит на своем стуле, ничего не делая. Я не жалею об этом", — пишет Джейми Колли.