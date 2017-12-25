Более 40 пожилых людей из сельской местности живут в девяти домах сезонного проживания

В Могилевской области работают девять домов сезонного проживания для пожилых людей, где размещаются более 40 человек. Эта форма жизнеустройства на селе появилась сравнительно недавно, но прижилась и получила дальнейшее развитие, сообщила заместитель комитета по труду, занятости и социальной защите Вероника Демидова.



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— В таких домах объединяются для совместного проживания. Пожилые, инвалиды ежемесячно оплачивают пропорционально сумму средств на приобретение продуктов питания, оплату за коммунальные услуги, а наши работники оказывают им необходимые социальные услуги. Организован для них и досуг с привлечением районных служб. Поэтому жить совместно проще, безопаснее и веселее, — рассказала Вероника Демидова.

В последние годы в центрах соцобслуживания появились новые направления в работе с пожилыми людьми. Так, в 12 районах области социальные работники принимают в свои семьи граждан, находящихся на надомном обслуживании, так называемые приемные семьи. Уже создана 21 такая семья. Во всех районах региона получила развитие гостевая семья, когда граждан, обслуживаемых отделением социальной помощи на дому, работники приглашают к себе домой на выходные или праздничные дни — таких 110 семей.

— Не осталась без внимания и такая форма работы, как патронатная семья, когда возможную помощь состоящим на надомном обслуживании нетрудоспособным гражданам оказывает трудоспособная семья, например, помощь в заготовке дров, прополке огорода, сборе урожая. Они также поздравляют с праздниками, памятными датами и т.д. Подобную поддержку получили 675 пожилых людей, — отметила Вероника Демидова.