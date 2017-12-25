﻿ Весенняя зима. Погода в Гомеле на неделю. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Весенняя зима. Погода в Гомеле на неделю

26.12.2017 09:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вероятнее всего окончание года будет напоминать начало марта: пасмурно, туманно и ветрено. И если Дед Мороз приготовил сани, то лучше ему заменить их на телегу — выпавший ранее снег растает, а новый будет только в следующем году.


Средняя дневная температура на этой рабочей недели будет колебаться в районе +4 °C. Минимальная температура ночью не опуститься ниже +2 °C.

В пятницу ожидаются небольшие дожди. К тому же в конце недели усилятся порывы ветра — до 12−13 м/с.

Погода в Гомеле и области.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 102
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вероятнее всего окончание года будет напоминать начало марта: пасмурно, туманно и ветрено. И если Дед Мороз приготовил сани, то лучше ему заменить их на телегу -...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Более 40 пожилых людей из сельской местности живут в девяти домах сезонного проживания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика