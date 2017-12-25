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Весенняя зима. Погода в Гомеле на неделю
26.12.2017 09:12 — Новости Общества | Tut.by
Вероятнее всего окончание года будет напоминать начало марта: пасмурно, туманно и ветрено. И если Дед Мороз приготовил сани, то лучше ему заменить их на телегу — выпавший ранее снег растает, а новый будет только в следующем году.
Средняя дневная температура на этой рабочей недели будет колебаться в районе +4 °C. Минимальная температура ночью не опуститься ниже +2 °C.
В пятницу ожидаются небольшие дожди. К тому же в конце недели усилятся порывы ветра — до 12−13 м/с.
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Вероятнее всего окончание года будет напоминать начало марта: пасмурно, туманно и ветрено. И если Дед Мороз приготовил сани, то лучше ему заменить их на телегу -...
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