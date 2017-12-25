Ученые установили, что женатые люди счастливее одиночек

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Ученые из Ванкуверской экономической школы в Канаде доказали, что женатые люди больше удовлетворены жизнью, чем одиночки, результаты исследования опубликовали в Journal of Happiness Studies .



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Канадские ученые Шон Гровер и Джон Хэлливелл изучили две базы данных, в которых содержится информация о морально-психическом состоянии граждан Великобритании. В базе British Household Panel Survey указаны данные о семейном положении 30 тысяч британцев и их личной оценке собственного статуса. База данных UK APS приводит примерно те же сведения о 350 тысячах граждан.

Специалисты проанализировали все данные и сделали вывод, что женатые люди более удовлетворены жизнью, чем люди, не состоящие в браке и в отношениях. Причем супруги, которые считают партнера близким другом, оказались вдвое счастливее. Несмотря на то, что этот эффект со временем снижается, даже через 20 и более лет жизни вместе женатые люди получают большее удовольствие от жизни.

Ранее были опубликованы исследования, которые доказали, что результатом одиночества может стать развитие старческой деменции и сердечных болезней.