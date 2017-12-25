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Пенсионерку за кражи в храмах начнут судить сегодня в Минске
26.12.2017 09:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек — Sputnik. Суд Первомайского района Минска 26 декабря начнет рассмотрение уголовного дела в отношении 65-летней жительницы Дзержинского района за кражу в храмах, сообщили в Мингорсуде.
Пенсионерка была задержана в начале октября после того, как потерпевшая, у которой в храме из сумки исчез кошелек, написала заявление в милицию.
"Первое судебное заседание по обвинению пенсионерки в кражах начнется сегодня в 10:30 в суде Первомайского района", — сообщили Sputnik в Мингорсуде.
Как ранее сообщало агентство со ссылкой на ГУВД Минска, жительница Дзержинского района уже была судима за кражи. Еще раз
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