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Пенсионерку за кражи в храмах начнут судить сегодня в Минске

26.12.2017 09:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Суд Первомайского района Минска 26 декабря начнет рассмотрение уголовного дела в отношении 65-летней жительницы Дзержинского района за кражу в храмах, сообщили в Мингорсуде.

Пенсионерку за кражи в храмах начнут судить сегодня в Минске
© Фото: ГУВД Мингорисполкома
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Пенсионерка была задержана в начале октября после того, как потерпевшая, у которой в храме из сумки исчез кошелек, написала заявление в милицию.

"Первое судебное заседание по обвинению пенсионерки в кражах начнется сегодня в 10:30 в суде Первомайского района", — сообщили Sputnik в Мингорсуде.

Как ранее сообщало агентство со ссылкой на ГУВД Минска, жительница Дзержинского района уже была судима за кражи. Еще раз ее задержали в начале октября 2017 года, после того, как минчанка, у которой в храме исчез кошелек, обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники Первомайского РУВД отсмотрели видеозаписи с камер в храме и установили личность женщины, вскоре она была задержана. В отношении нее следователи возбудили уголовное дело, пенсионерке грозит до 5 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Пожилой женщине, которая уже отбывала наказание за аналогичные преступления, грозит новый срок - до 5 лет лишения свободы.

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