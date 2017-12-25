Пенсионерку за кражи в храмах начнут судить сегодня в Минске

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Суд Первомайского района Минска 26 декабря начнет рассмотрение уголовного дела в отношении 65-летней жительницы Дзержинского района за кражу в храмах, сообщили в Мингорсуде.

Пенсионерка была задержана в начале октября после того, как потерпевшая, у которой в храме из сумки исчез кошелек, написала заявление в милицию.

"Первое судебное заседание по обвинению пенсионерки в кражах начнется сегодня в 10:30 в суде Первомайского района", — сообщили Sputnik в Мингорсуде.

Как ранее сообщало агентство со ссылкой на ГУВД Минска, жительница Дзержинского района уже была судима за кражи. Еще раз ее задержали в начале октября 2017 года, после того, как минчанка, у которой в храме исчез кошелек, обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники Первомайского РУВД отсмотрели видеозаписи с камер в храме и установили личность женщины , вскоре она была задержана. В отношении нее следователи возбудили уголовное дело, пенсионерке грозит до 5 лет лишения свободы.