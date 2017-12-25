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Соцсеть "ВКонтакте" назвала самые популярные песни года

26.12.2017 09:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Социальная сеть "ВКонтакте" вручила собственную музыкальную премию VK Music Awards, в рамках которой назвала самые популярные в 2017-м песни.

Соцсеть "ВКонтакте" назвала самые популярные песни года
© Youtube / Rozhanytsya
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Социальная сеть позиционировала свою музыкальную премию как "первую честную" — ее победителей определяли исключительно по популярности у пользователей и количеству прослушиваний на сайтах и в приложениях "ВКонтакте".

Так, чаще всего в уходящем году пользователи слушали песню "Розовое вино" исполнителей Элджей & Feduk — ее во "ВКонтакте" послушали около 200 миллионов раз.

На втором месте по популярности среди песен 2017 года — "Ламбада" T-Fest x Скриптонит, на третьем — "Половина моя" от MiyaGi & Эндшпиль.

Среди зарубежных исполнителей наиболее популярным стал Imagine Dragons, группа опередила даже "Despacito" Луиса Фонси. Также в рейтинг вошла песня "Тает лед" группы Грибы, "Сансара" Басты, а также ряд иных композиций.

Попал в рейтинг и белорусский артист — Макс Корж с песней "Малый повзрослел".

Полный список самых популярных песен 2018-го по версии социальной сети "ВКонтакте" опубликован в сообществе VK Music Awards.

 
Теги: Минск
 
 
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Чаще всего в уходящем году пользователи слушали песню "Розовое вино" исполнителей Элджей & Feduk.

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