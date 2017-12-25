Совсем не новогодняя оттепель. Погода в Витебске на неделю

На последней неделе уходящего года будет довольно тепло для декабря и сыро. То есть погода совсем не новогодняя. Такой прогноз дает сайт pogoda.by .



Фото: Юрий Шепелев

Во вторник, 26 декабря, в Витебске днем +1…+3 °C, облачно.

В среду, 27 декабря, будет такая же температура. Без осадков, туман.

В четверг, 28 декабря, до +4 °C в дневные часы. Без осадков. Но день будет ветреным.

В пятницу, 29 декабря, ночью до +2 °C, днем — до +7 °C. Возможен дождь.

Погоду в других городах области смотрите на POGODA.TUT.BY.