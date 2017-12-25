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Совсем не новогодняя оттепель. Погода в Витебске на неделю

26.12.2017 09:53 — Новости Общества | Tut.by  
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На последней неделе уходящего года будет довольно тепло для декабря и сыро. То есть погода совсем не новогодняя. Такой прогноз дает сайт pogoda.by.


Фото: Юрий Шепелев

Во вторник, 26 декабря, в Витебске днем +1…+3 °C, облачно.

В среду, 27 декабря, будет такая же температура. Без осадков, туман.

В четверг, 28 декабря, до +4 °C в дневные часы. Без осадков. Но день будет ветреным.

В пятницу, 29 декабря, ночью до +2 °C, днем — до +7 °C. Возможен дождь.

Погоду в других городах области смотрите на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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На последней неделе уходящего года будет довольно тепло для декабря и сыро.

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