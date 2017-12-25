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Совсем не новогодняя оттепель. Погода в Витебске на неделю
26.12.2017 09:53 — Новости Общества | Tut.by
На последней неделе уходящего года будет довольно тепло для декабря и сыро. То есть погода совсем не новогодняя. Такой прогноз дает сайт
Во вторник, 26 декабря, в Витебске днем +1…+3 °C, облачно.
В среду, 27 декабря, будет такая же температура. Без осадков, туман.
В четверг, 28 декабря, до +4 °C в дневные часы. Без осадков. Но день будет ветреным.
В пятницу, 29 декабря, ночью до +2 °C, днем — до +7 °C. Возможен дождь.
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На последней неделе уходящего года будет довольно тепло для декабря и сыро.
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