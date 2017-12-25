В Могилевской областной детской больнице теперь будет консультировать онколог

Получить первичное обследование и пройти некоторые виды лечения дети с раковыми заболеваниями теперь смогут в областном центре. В стационаре Могилевской областной детской больницы открылось онкологическое отделение. Оно разместилось в новом отремонтированном блоке.

Проект для региона долгожданный. В детской больнице давно существовало гематологическое отделение. Там проходили лечение и обследование дети с подозрениями либо с раковыми заболеваниями крови и кроветворных органов. На учете — около 200 человек. А вот, например, со злокачественными образованиями органов и тканей детей направляли в республиканский научно-практический центр.

Оперировать в Могилеве пока не планируют, но химиотерапию многие будут проходить в областном центре, что значительно улучшит качество оказания помощи таким пациентам. Курсы лечения бывают и длительные, поясняет главный врач Игорь Каско, и постоянные поездки в столицу могут осложнять состояние детей.