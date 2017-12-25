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Без снежных сугробов и мороза. Какой будет погода в предновогоднюю неделю в Гродно и области

26.12.2017 10:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Последняя неделя уходящего года не порадует жителей Гродненщины ни морозом, ни снегом. Будет не по-новогоднему туманно, ветрено и дождливо.


Во вторник, 26 декабря, утром — облачно с прояснениями и без осадков. Днем из-за облаков даже выглянет солнышко, но ненадолго. Уже вечером -небольшая облачность. Температура днем — +3…+5 °C.

В среду, 27 декабря, и утром, и днем ожидается сплошная облачность без осадков. Утром ожидается туман, днем — дымка. Вечером будет ветрено — порывы до 11 м/c. Температура днем — +2…+4 °C.

В четверг, 28 декабря, облачно с прояснениями. Без осадков, но с ветром — порывы до 11 м/c. Температура воздуха − +5…+7 °C.

В пятницу, 29 декабря, весь день будет сплошная облачность и дожди. Вечером — сильный мокрый снег. Температура днем — +3…+5 °C. Вечером — +0…+2 °C.

В субботу, 30 декабря, сплошная облачность и преимущественно без осадков. Только ночью ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем — +0…+2 °C.

В воскресенье, 31 декабря, в регионе ожидается сплошная облачность и мокрый снег. Будет ветрено — порывы до 11 м/c. Температура воздуха днем — +1…+3 °C. Ночью — +0…+2 °C.

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Последняя неделя уходящего года не порадует жителей Гродненщины ни морозом, ни снегом. Будет туманно, ветрено и дождливо.

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