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Россия стала первой страной, которую посетил Санта Клаус

26.12.2017 10:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Россия стала первой страной, которую посетил Санта Клаус, совершивший свой ежегодный рождественский кругосветный маршрут, сообщило Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

Россия стала первой страной, которую посетил Санта Клаус
© Sputnik/ Александр Кривошеев, Сергей Пушкин
Санта Клаус открыл свою резиденцию в Минске

Около 10 часов по минскому времени 24 декабря Санта вылетел в санях, которые тянут девять оленей, из своей резиденции на Северном Полюсе. Через час он посетил первый населенный пункт — село Новое Чаплино в Чукотском автономном округе. Санта Клаус не обошел вниманием и такие города, как Волгоград, Челябинск, Пермь и Новосибирск, Москву и Санкт-Петербург.

"Одну из последних остановок Санта-Клаус сделал на Гавайях. В течение рождественской ночи он раздал во всем мире более 7,2 миллиардов подарков", — сообщили в командовании.

Для того, чтобы следить за маршрутом, используется 47 радаров, которые размещены в северных и восточных районах двух стран, а также спутники, с инфракрасными датчиками. Считается, что они реагируют на тепловое излучение, исходящее от красного носа оленя Рудольфа (вожака и самого популярного из девяти оленей упряжки Санта Клауса).

Кроме того, используются самолеты-истребители и специальные "Санта-камеры", видео с которых можно увидеть на YouTube.

Что такое проект NORAD

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки, которое включает системы ПВО и ПРО Канады и США, следит за передвижениями Санта-Клауса с 1955 года.

Россия стала первой страной, которую посетил Санта Клаус
© REUTERS/ Lehtikuva/Heikki Saukkomaa/
Принц Джордж написал Санта-Клаусу письмо и попросил машинку

Проект начался достаточно случайно, когда в рекламном сообщении, предлагающем детям позвонить Санта Клаусу, в одной из газет по ошибке опубликовали номер командования американских наземных сил обороны (предшественник NORAD).

На тот момент в штабе дежурил офицер, который не захотел разочаровывать звонивших детей, и сделал вид, что он и есть Санта. Идею поддержали, и с тех пор эта традиция поддерживается и детьми, и военными. Теперь на звонки детей со всего мира, которые желают узнать, в какой точке Земли на данный момент времени находится Санта, отвечают специальные добровольцы. Они также отвечают и на сообщения, которые можно оправить электронной почтой в адрес Санты.

 
Теги: Минск
 
 
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Рождественский дедушка завершил очередное путешествие по миру и доставил более 7 миллиардов подарков.

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