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КНДР готовит запуск нового космического спутника

26.12.2017 11:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. КНДР может запустить новый искусственный спутник Земли, на нем будут установлены телекамеры и телекоммуникационное оборудование, сообщили северокорейские СМИ.

КНДР готовит запуск нового космического спутника
© Sputnik/ Илья Питалев
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"Мы знаем, что Северная Корея сделала новый спутник и назвала его "Кванмёнсон-5", — цитирует пресса слова своего источника в правительстве.

Официальная газета Трудовой партии Северной Кореи Rodong Sinmin на днях опубликовала статью, в которой говорилось о легитимном праве КНДР заниматься исследованиями космоса. Ранее представитель КНДР при ООН заявил, что в стране имеется план исследования космического пространства и запуска спутников на период  2016-2010 годы.

В то же время военные Южной Кореи заявили, что пока не наблюдают признаков по подготовке КНДР к запуску космического аппарата.

КНДР проводило запуски баллистических ракет со спутниками в 2012 и 2016. По данным японских и южнокорейских военных, искусственный спутник "Кванмёнсон-4" ("Яркая звезда"), которая была запущен последний раз, представлял собой усовершенствованную модификацию гражданской версии межконтинентальной баллистической ракеты.

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщают СМИ, Северная Корея готовится к очередному запуску спутника, который можно использовать с разведывательными целями.

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