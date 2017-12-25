Какие крупные объекты планируют строить в Витебске в 2018 году

О том, какие объекты появятся в Витебске в ближайшее время, рассказал начальник отдела архитектуры и градостроительства горисполкома Андрей Макеев.

Завершится застройка микрорайона Билево-3 и квартала по улице Короткевича.

В 2018 году начнут строить микрорайон Черемушки — в восточной части Витебска на пути в город с московского направления. С запада и северо-запада участок будет примыкать к железной дороге. На юго-западе — предприятие «Энергокомплект» и АЗС. С севера территория будет соседствовать с СЭЗ. Микрорайон займет площадь порядка 65 гектаров.

Ожидается, что к 2025 году в Черемушках построят 3344 квартиры. Вдоль Московского проспекта, а также вдоль улицы, которая пока называется Проектируемая № 13, возведут дома повышенной этажности и социальные здания.

Сейчас на месте будущих Черемушек более 100 жилых домов с приусадебными участками. При возведении нового микрорайона их снесут.

Еще один новый квартал планируют построить в границах проспекта Людникова — улицы 1-й Доватора — проспекта Фрунзе — улицы Труда. Здесь возведут жилые дома, а также в проекте Дворец водных видов спорта, школа и объекты сервиса.

Продолжит развиваться индивидуальная застройка в Орехово и Бителево.

Долгострой — поликлиника в микрорайоне Юг-7а — сейчас обеспечен финансово, и в следующем году на объекте планируют завершить строительно-монтажные работы.

Продолжат работы в музее истории Витебского народного художественного училища на улице Марка Шагала, 5а.

В 2018-м завершат реконструкцию теннисных кортов возле Летнего амфитеатра. Площадку можно будет использовать и зимой, и летом.