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До 6 градусов тепла будет в Беларуси 27 декабря

26.12.2017 11:34 — Новости Общества | БелТА  
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26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 6 градусов тепла будет в Беларуси 27 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман, по северо-востоку на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, южный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4, днем - 1-6 градусов тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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