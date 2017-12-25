Где покататься на коньках в Витебске, пока из-за оттепели не залили катки

Планируется, что в Витебске с наступлением морозов будет 40 ледовых площадок: на площади Победы рядом с елкой, возле ЦСК и Летнего амфитеатра, а также во дворах. Но пока они пустуют, их периодически расчищают, но не заливают: погода нестабильна. Однако выход есть — можно посетить крытые катки.





Про каток во Дворце спорта горожане знают давно. А вот про «Айсберг» слышали, наверное, не все. Этот каток довольно новый — открылся в августе этого года. Но его уже успели посетить более 1000 человек.

У катка пластиковое покрытие. Его нужно чистить как минимум раз в неделю. Покрытие такое же скользкое, как и настоящий лед, поэтому падения не менее болезненные. Но если перейти с обычного катка на пластиковый, разницы особой не почувствуешь. При этом на ледяном катке шансов упасть больше, так как идеально ровным его не назовешь.

Кататься сюда приходят не только дети. Взрослые тоже хотят научиться стоять на коньках и приходят в «Айсберг» целыми группами.

— К нам могут прийти люди разного возраста. Инструктор научит кататься всех желающих. Занятия два раза в неделю стоят 48 рублей, — рассказывает администратор Валентина. — Можно приходить раз в неделю. Тогда катания стоят 24 рубля за месяц. У нас есть группа выходного дня. А если просто прийти один раз покататься, то билет для взрослого стоит 6 рублей, для детей до 12 лет — 4 рубля.





— Можно ли взять с собой свои коньки?

— Можно, конечно. Но коньков у нас хватит на всех. Можем предложить от 27-го до 46-го размера. С 41-го до 46-го размера идут хоккейные коньки, с зубчиками.

В «Айсберге» идут навстречу желаниям горожан. Например, если кто-то захочет устроить свадьбу или день рождения на коньках, то вопросов не возникнет. Яна, помощник администратора, сообщила, что на катке одновременно может поместиться до 25 человек.

Возле катка стоит нарядная елка. На ней есть игрушки, сделанные своими руками.

— Украшения для елки приносят дети. И за одну игрушку получают маленький подарочек. Какой? Не скажу — пусть это останется сюрпризом, — говорит Яна. — Взрослые тоже могут получить подарок за игрушку на елке.



