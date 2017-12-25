В Столинском районе 84-летняя женщина отбилась от грабителей, которые ворвались к ней в дом

В Столинском районе возбудили уголовное дело в отношении двух парней, которые подозреваются в покушении на разбой, сообщили TUT.BY в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

24 декабря около 1.30 двое молодых людей, на одном из которых была маска из чулка, разбили окно дома в деревне Хотомель и залезли в дом к 85-летней женщине. Грабители применили насилие в отношении пенсионерки и пытались забрать у нее сбережения. Женщина оказала нападавшим активное сопротивление, чем защитила свое имущество и отбилась от злоумышленников.

Позже правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей: 23 и 22 лет. Молодые люди задержаны, в отношении них возбуждено дело по статье «покушение на грабеж, совершенный с насилием группой лиц».