Только Рождество, никакой политики: Трамп и Обама пожелали всем счастья

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Американские политики обменялись пожеланиями миры, радости и надежды в Рождество. Даже ярые оппоненты политики Дональда Трампа прислали поздравительные сообщения в канун праздника. Сам президент в официальном аккаунте опубликовал ролик, в котором поздравлял всех с Рождеством вместе с супругой Меланьей Трамп.

​"Мы желаем вам радости и мира в эти праздники", — написал в Твиттер предшественник Трампа на посту президента Барак Обама.

On behalf of the Obama family, Merry Christmas! We wish you joy and peace this holiday season. pic.twitter.com/CNFUZrhrBj — Barack Obama (@BarackObama) 25 декабря 2017 г.

​Бывший вице-президент Джо Биден опубликовал видео-сообщение вместе с супругой Джилл Биден. Пара желала всем счастливых праздников и передавала особенные пожелания в поддержку военных, ветеранов и их семей.

Jill and I, and the whole Biden family, want to wish you a happy, healthy, and safe holiday season. pic.twitter.com/X2xHY8pjtT — Joe Biden (@JoeBiden) 24 декабря 2017 г.

​Сенатор Нью-Йорка Кирстен Джиллибрэнд опубликовал фото с семьей в церкви у новогодней елки. Практически никто из политиков не использовал возможность обратиться со своей программой и требованиями. В канун праздников все предпочли сконцентрироваться на пожеланиях добра и мира.