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Только Рождество, никакой политики: Трамп и Обама пожелали всем счастья
26.12.2017 11:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек — Sputnik. Американские политики обменялись пожеланиями миры, радости и надежды в Рождество. Даже ярые оппоненты политики Дональда Трампа прислали поздравительные сообщения в канун праздника. Сам президент в официальном аккаунте опубликовал ролик, в котором поздравлял всех с Рождеством вместе с супругой Меланьей Трамп.
"Мы желаем вам радости и мира в эти праздники", — написал в Твиттер предшественник Трампа на посту президента Барак Обама.
Бывший вице-президент Джо Биден опубликовал видео-сообщение вместе с супругой Джилл Биден. Пара желала всем счастливых праздников и передавала особенные пожелания в поддержку военных, ветеранов и их семей.
Сенатор Нью-Йорка Кирстен Джиллибрэнд опубликовал фото с семьей в церкви у новогодней елки. Практически никто из политиков не использовал возможность обратиться со своей программой и требованиями. В канун праздников все предпочли сконцентрироваться на пожеланиях добра и мира.
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Американцы продемонстрировали торжество рождественских праздников над политическими распрями.
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