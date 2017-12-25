Лукашенко вручил ордена Отечества и Почета

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на позитивный рост экономики в будущем 2018 году, об этом он заявил участникам церемонии вручения государственных наград, которая состоялась во вторник во Дворце Независимости.



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Перед началом церемонии Лукашенко поздравил всех присутствующих с наступающим праздником – Новым годом.

"Уверен, он станет годом трудовых побед, выполнения планов, проектов, годом позитивного роста экономики", — цитирует президента БелТА .

По словам белорусского лидера, государству важно видеть специалистов, которые радеют за дело, и добиваются в нем успехов. Поэтому власть готова понимать статус таких специалистов и по достоинству оценивать их труд.

Президент отметил промышленников, от успехов которых во многом зависит развитие страны, аграриев, благодаря которым Беларусь сохранила лидерство на мировом рынке продовольственной продукции, а также представители строительной сферы, гражданской авиации и сотрудники силовых структур. Среди награжденных — педагоги, медики, журналисты, деятели культуры и искусства, спортсмены и тренеры.



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В частности, орден Отечества II степени получил из рук президента генеральный директор ОАО "Беловежский" с 2002 по 2017 годы Юрий Мороз, орденом Отечества ІІІ степени отмечен генеральный директор ОАО "БЕЛАЗ" Петр Пархомчик.

Командир войсковой части 1250 пограничной службы Юрий Тертель и командир 11-й отдельной гвардейской бригады Западного оперативного командования Вооруженных Сил Александр Погуляйло удостоены ордена "За службу Родине" ІІІ степени.

Ордена Почета в торжественной обстановке были вручены директору по производству ОАО "Амкодор" Валерию Кондратчику, директору ОАО "Завод Промбурвод" Валентину Вороновичу, директору ОАО "Асилак" Узденского района Валерию Майсюку, старшему тренеру национальной команды Беларуси по самбо Эрнсту Мицкевичу, командиру воздушного судна авиационного отряда ОАО "Авиакомпания "Белавиа" Василию Паращенко, генеральному директору СООО "Белвест" Юрию Суманееву.