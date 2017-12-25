Как будет работать столичный транспорт в новогоднюю ночь

Минские транспортники рассказали, как будут работать в ночь на 1 января. Подробности сообщает госучреждение «Столичный транспорт и связь».



Схема: gusts.minsk.by

30 и 31 декабря в период с 10.00 до 19.00 чаще будут курсировать:

— автобусы по маршрутам № 9Д, 22, 24, 26, 29, 42, 43Д, 54, 59, 69, 73, 74С, 78, 85С, 90, 95, 99, 102, 104, 112С, 113С, 121;

— троллейбусы № 2, 6, 9, 20, 22, 25, 27, 29, 33, 53, 60;

— трамваи № 4, 6.

В ночь 1 января с 00.00 до 05.00 будут работать следующие маршруты:

— автобусные

№ 1 «ДС Веснянка — Вокзал», интервал — 10 минут;

№ 22 «ДС Ангарская-4 — ДС Чижовка», интервал — 20 минут;

№ 26 «ДС Восточная — Павлины Медёлки», интервал — 30 минут;

№ 42 «ДС Сухарево-5 — Люцинская», интервал — 16 минут;

№ 43Д «ст.м. Тракторный завод — Степянка», интервал — 20 минут;

№ 44 «ДС Карастояновой — ст. Ждановичи», интервал — 33 минуты;

№ 54 «ДС Запад-3 — ст.м. Спортивная», интервал — 20 минут;

№ 69 «Вокзал — Масюковщина (автостоянка), интервал — 20 минут;

№ 72 «ДС Шабаны — ст.м. Могилевская», интервал — 16 минут;

№ 73 «ДС Серова — Лебяжий», интервал — 20 минут;

№ 74С «ДС Малиновка-4 — Городской Вал», интервал — 20 минут;

№ 90 «АС Юго-Западная — Семеняко», интервал — 20 минут;

№ 95 «ДС Калиновского — Степянка» — 4 ед., интервал — 20 минут;

№ 100 «ДС Славинского — Аэропорт «Минск-1», интервал — 12 минут;

№ 105 «ДС Карастояновой — Зацень», интервал — 60 минут;

№ 112С «АС Автозаводская — Сокол», интервал — 37 минут;

№ 113А «ДС Уручье-4 — Областная больница», интервал — 20 минут;

№ 132 «ДС Малиновка-4 — Щомыслица», интервал — 60 минут;

№ 135 «Новая Боровая — ст.м. Уручье», интервал — 30 минут;

№ 147 «ДС Малиновка-4 — Брилевичи» интервал — 15 минут;

№ 149 «ДС Запад-3 — ст.м. Кунцевщина — Люцинская», интервал — 20 минут;

№ 153Д «Танковая — ст.м. Уручье», интервал — 16 минут;

№ 159 «ДС Запад-3 — Каменная горка-5», интервал — 15 минут;

№ 162 «ДС Карбышева — Цна», интервал — 60 минут;

№ 921 «ДС Зеленый Луг-6 — ст.м. Восток», интервал — 15 минут;

№ 946 «Воронянского — ст.м. Немига — пл. Бангалор», интервал — 15 минут (в период с 22:00 31.12.2017 до 02:30 01.01.2018).

— троллейбусные

№ 3 «ДС Ангарская-4 — Вокзал», интервал — 18 минут;

№ 6 «ДС Лошица-2 — Вокзал», интервал — 15 минут;

№ 20 «ДС Серебрянка — Вокзал», интервал — 16 минут;

№ 27 «ДС Курасовщина — ДС Дружная», интервал — 15 минут;

№ 29 «ДС Калиновского — пл. Мясникова», интервал — 16 минут;

№ 48 «ДС Кунцевщина — Лобанка», интервал — 16 минут;

№ 53 «ДС Малиновка-4 — ДС Зеленый луг-7», интервал — 16 минут;

№ 57 «ДС Сухарево-5 — Городской Вал», интервал — 17 минут;

№ 62 «ДС Уручье-2 — ДС Уручье-4», интервал — 15 минут;

№ 92 «ДС Карастояновой — ДС Чижовка-6», интервал — 16 минут.

— трамвайные

№ 4 «ДС Озеро — пл. Мясникова», интервал — 20 минут;

№ 6 «ДС Серебрянка — ДС Зеленый Луг», интервал — 10 минут.

Пригородные маршруты будут работать по графику:

№ 1054н-ТК «Дворец спорта — Вокзал — Гатово», интервал — 45 минут (с 01.00 до 05.00);

№ 1131н-ТК «Дворец спорта — Атолино», интервал — 90 минут (с 02.00 до 05.00);

№ 1543-СК «ст.м. Уручье — ж/д ст. Колодищи», интервал — 30 минут (с 01.00 до 05.00).

После праздничного фейерверка и завершения гуляний в столице запустят дополнительный транспорт — а именно в 01.45 и 04.00 1 января.

Столичное метро будет работать 1 января до 04.00, а станции «Немига», «Купаловская» — выход к проспекту Независимости, «Октябрьская» и «Фрунзенская» закроются для входа пассажиров в 04.15. С вечера 31 декабря и до этого момента поезда будут следовать с интервалом в 6 минут. В новом году подземка откроется к 05.30 утра.

Городские экспрессные автобусы (маршрутные такси) 1 января начнут работу с 11.00 и далее по графику воскресного дня.

Отменяется работа маршрутов № 1063-ТК «ДС Серова — Комаровский рынок», № 1051-ТК «Комаровский рынок — ТЦ Ждановичи», № 1312-ТК «АС Автозаводская — Сокол». А маршрут № 1109-ТК «ДС Шабаны — ТЦ Ждановичи» будет работать 11.00 по графику понедельника.

2 января автобусы-экспрессы (маршрутные такси) будут работать по воскресному графику, маршрут № 1051-ТК «Комаровский рынок — ТЦ Ждановичи» — как во вторник.

Кроме того, максимальные интервалы движения маршрутных такси в период с 1 по 7 января опубликованы на сайте «Столичного транспорта и связи».