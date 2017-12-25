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Огни на проспекте, елки и суета в торговых центрах. Как Минск готовится встречать Новый год

26.12.2017 12:27 — Новости Общества | Tut.by  
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До Нового года остаются считанные дни. Уже вовсю работают елочные базары и ярмарки, а минчане спешат за подарками для своих близких. TUT.BY решил зафиксировать предновогоднюю суету. Что из этого вышло — в нашем видео.

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!
 
 
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До Нового года остаются считанные дни. Уже во всю работают елочные базары и ярмарки, а минчане спешат за подарками для своих близких. TUT.BY решил зафиксировать...

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