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Огни на проспекте, елки и суета в торговых центрах. Как Минск готовится встречать Новый год
26.12.2017 12:27 — Новости Общества | Tut.by
До Нового года остаются считанные дни. Уже вовсю работают елочные базары и ярмарки, а минчане спешат за подарками для своих близких. TUT.BY решил зафиксировать предновогоднюю суету. Что из этого вышло — в нашем видео.
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До Нового года остаются считанные дни. Уже во всю работают елочные базары и ярмарки, а минчане спешат за подарками для своих близких. TUT.BY решил зафиксировать...
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