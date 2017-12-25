В Гомеле вынесли приговор аферисту и его матери, которые выманили у знакомых 85 тысяч долларов

Суд Центрального района 26 декабря вынес приговор в отношении 39-летнего Дмитрия и его 66-летней матери Галины. За мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере, мужчина получил восемь лет усиленного режима, его мать — шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. К обоим обвиняемым применена конфискация имущества, сообщили TUT.BY в пресс-службе областного суда.





Всего с 2009-го по 2016 год Гомеля вместе с матерью выманил около 90 тысяч долларов">злоумышленники обманули более 30 человек. Это жители Гомеля, Минска и Могилева. Чаще всего жертвами становились женщины. Они попадали под обаяние гомельчанина, который изображал богатого жениха. Житель областного центра будущих «невест» выбирал в интернете и практически сразу предлагал им встретиться. На свиданиях он рассказывал девушкам о том, что владеет караоке-клубом, салонами красоты в Киеве и Москве, жилой недвижимостью. Добавлял, что является украинским депутатом или владельцем крупного предприятия.

Мать брачного афериста занимала не последнее место во всех махинациях. 66-летняя женщина играла роль будущей свекрови, когда сын приводил избранниц знакомиться, забирала у девушек деньги. Кроме того, женщина и сама разыгрывала преступные сценарии. Среди обманутых ею — доноры, которые бывали на станции переливания крови и поэтому были знакомы с обвиняемой, 66-летним врачом-терапевтом. Так, она убеждала «оформить на свое имя кредитный договор и передать ей полученные денежные средства». Врач заверяла, что вернет деньги.

Например, чтобы уговорить одного из знакомых взять кредит в банке, она выдумала, что у ее внучки онкология и для лечения необходимо 30 тысяч долларов. Внучка у мошенницы действительно есть. Девочка, к счастью, здорова и живет вместе с бывшей невесткой в Киеве.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.