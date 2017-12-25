﻿ В Гомеле вынесли приговор аферисту и его матери, которые выманили у знакомых 85 тысяч долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле вынесли приговор аферисту и его матери, которые выманили у знакомых 85 тысяч долларов

26.12.2017 12:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Суд Центрального района 26 декабря вынес приговор в отношении 39-летнего Дмитрия и его 66-летней матери Галины. За мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере, мужчина получил восемь лет усиленного режима, его мать — шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. К обоим обвиняемым применена конфискация имущества, сообщили TUT.BY в пресс-службе областного суда.


Всего с 2009-го по 2016 год Гомеля вместе с матерью выманил около 90 тысяч долларов">злоумышленники обманули более 30 человек. Это жители Гомеля, Минска и Могилева. Чаще всего жертвами становились женщины. Они попадали под обаяние гомельчанина, который изображал богатого жениха. Житель областного центра будущих «невест» выбирал в интернете и практически сразу предлагал им встретиться. На свиданиях он рассказывал девушкам о том, что владеет караоке-клубом, салонами красоты в Киеве и Москве, жилой недвижимостью. Добавлял, что является украинским депутатом или владельцем крупного предприятия.

Мать брачного афериста занимала не последнее место во всех махинациях. 66-летняя женщина играла роль будущей свекрови, когда сын приводил избранниц знакомиться, забирала у девушек деньги. Кроме того, женщина и сама разыгрывала преступные сценарии. Среди обманутых ею — доноры, которые бывали на станции переливания крови и поэтому были знакомы с обвиняемой, 66-летним врачом-терапевтом. Так, она убеждала «оформить на свое имя кредитный договор и передать ей полученные денежные средства». Врач заверяла, что вернет деньги.

Например, чтобы уговорить одного из знакомых взять кредит в банке, она выдумала, что у ее внучки онкология и для лечения необходимо 30 тысяч долларов. Внучка у мошенницы действительно есть. Девочка, к счастью, здорова и живет вместе с бывшей невесткой в Киеве.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 123
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего с 2009-го по 2016 год злоумышленники обманули более 30 человек. Это жители Гомеля, Минска и Могилева. Чаще всего жертвами становились женщины. Они попадали под...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Каждый день возле Ратуши будут проходить бесплатные новогодние представления для детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика