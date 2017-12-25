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Каждый день возле Ратуши будут проходить бесплатные новогодние представления для детей
26.12.2017 12:24 — Новости Общества | Tut.by
Театрализованные представления «Новогодние приключения в стране волшебства» будут проходить возле столичной Ратуши ежедневно до 5 января, сообщили
Шоу, которое проходит на сцене у концертного зала «Верхний город», наполнено песнями и танцами. В нем также присутствуют световые и пиротехнические спецэффекты. В постановке играют актеры театров и детских творческих коллективов.
Детей также приглашают в парк аттракционов, который развернулся на площади Свободы, где они смогут прокатиться на паровозике. В роли водителя сказочного состава выступает Дед Мороз. Развлекать зрителей будут ростовые куклы — бурые и белые медведи, собачки, сказочные персонажи. Предусмотрена работа точек общепита.
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Представления будут проходить до 5 января включительно.
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