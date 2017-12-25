Каждый день возле Ратуши будут проходить бесплатные новогодние представления для детей

Театрализованные представления «Новогодние приключения в стране волшебства» будут проходить возле столичной Ратуши ежедневно до 5 января, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме. Вчера в Верхнем городе состоялось первое такое представление.





Начало сеансов запланировано на 17.00 и 20.30. Длится представление около получаса. По сюжету у маленькой Лизы злая волшебница украла письмо Деду Морозу — и девочка отправляется на поиски главного героя Нового года.

Шоу, которое проходит на сцене у концертного зала «Верхний город», наполнено песнями и танцами. В нем также присутствуют световые и пиротехнические спецэффекты. В постановке играют актеры театров и детских творческих коллективов.





















Детей также приглашают в парк аттракционов, который развернулся на площади Свободы, где они смогут прокатиться на паровозике. В роли водителя сказочного состава выступает Дед Мороз. Развлекать зрителей будут ростовые куклы — бурые и белые медведи, собачки, сказочные персонажи. Предусмотрена работа точек общепита.