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Пили сами и продавали знакомым. В столице двое парней украли 250 бутылок пива

26.12.2017 12:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Столичные правоохранители задержали двоих парней, которые украли 253 бутылки пива. Они пили его сами и продавали знакомым, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Парни ночью проникли на территорию транспортной компании, где стояли грузовики, в которых было пиво. Они залезли в один из них и украли 253 бутылки общей стоимостью 304 рубля. Украденное они перенесли домой к одному из молодых людей и в последующем пили пиво сами и продавали знакомым. Их нашла милиция.

Задержанным 21 и 22 года. Они нигде не работают. Один из молодых людей ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи велосипедов.

Московским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 (Кража) РБ. Санкция этой части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

 
 
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