ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларусь прилетели два новых самолета для бизнес-авиации

26.12.2017 12:32 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Новая авиакомпания бизнес-авиации BySky получила два самолета, сообщает ATO.RU.


Один из самолетов BySky в Национальном аэропорту Минск. Фото: авиационный форум byavia.net

Новый белорусский оператор деловой авиации BySky получил два турбовинтовых самолета PC-12NG. По информации официального представителя Pilatus Aircraft Nesterov Aviation, самолеты прибыли в Минск в декабре.

Самолеты покупали в Швейцарии. В Pilatus PC-12 NG восемь пассажирских мест, дальность полета с полной коммерческой загрузкой — около 2200 километров. В планах авиакомпании купить третий борт, который способен выполнять более дальние перевозки.

Первые полеты запланированы на 2018 год.

О том, что в Беларуси появится новый оператор бизнес-авиации, стало известно в конце августа 2017 год. Министерство транспорта и коммуникаций заключило инвестдоговор с ЗАО «Инвестиционное финансирование». Помимо авиакомпании бизнес-авиации, договор предусматривает строительство в Национальном аэропорту Минск центра бизнес-авиации (FBO Minsk).


Фото: с сайта nesterovavia.aero
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый белорусский оператор деловой авиации BySky получил два турбовинтовых самолета PC-12NG. По информации официального представителя Pilatus Aircraft Nesterov Aviation, самолеты...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле вынесли приговор аферисту и его матери, которые выманили у знакомых 85 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика