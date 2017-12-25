В Беларусь прилетели два новых самолета для бизнес-авиации

Новая авиакомпания бизнес-авиации BySky получила два самолета, сообщает ATO.RU .



Один из самолетов BySky в Национальном аэропорту Минск. Фото: авиационный форум byavia.net

Новый белорусский оператор деловой авиации BySky получил два турбовинтовых самолета PC-12NG. По информации официального представителя Pilatus Aircraft Nesterov Aviation, самолеты прибыли в Минск в декабре.

Самолеты покупали в Швейцарии. В Pilatus PC-12 NG восемь пассажирских мест, дальность полета с полной коммерческой загрузкой — около 2200 километров. В планах авиакомпании купить третий борт, который способен выполнять более дальние перевозки.

Первые полеты запланированы на 2018 год.

О том, что в Беларуси появится новый оператор бизнес-авиации, стало известно в конце августа 2017 год. Министерство транспорта и коммуникаций заключило инвестдоговор с ЗАО «Инвестиционное финансирование». Помимо авиакомпании бизнес-авиации, договор предусматривает строительство в Национальном аэропорту Минск центра бизнес-авиации (FBO Minsk).



Фото: с сайта nesterovavia.aero