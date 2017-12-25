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В Беларусь прилетели два новых самолета для бизнес-авиации
26.12.2017 12:32 — Новости Общества | Tut.by
Новая авиакомпания бизнес-авиации BySky получила два самолета,
Новый белорусский оператор деловой авиации BySky получил два турбовинтовых самолета PC-12NG. По информации официального представителя Pilatus Aircraft Nesterov Aviation, самолеты прибыли в Минск в декабре.
Самолеты покупали в Швейцарии. В Pilatus PC-12 NG восемь пассажирских мест, дальность полета с полной коммерческой загрузкой — около 2200 километров. В планах авиакомпании купить третий борт, который способен выполнять более дальние перевозки.
Первые полеты запланированы на 2018 год.
О том, что в Беларуси появится новый оператор бизнес-авиации,
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Новый белорусский оператор деловой авиации BySky получил два турбовинтовых самолета PC-12NG. По информации официального представителя Pilatus Aircraft Nesterov Aviation, самолеты...
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