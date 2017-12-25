В Беларуси Новый год пройдет с дождем и мокрым снегом

Декабрь в этом году выдался теплым. Весь месяц температурный режим был выше климатической нормы — в среднем на три градуса. В последнюю неделю декабря и на Новый год сохранится неустойчивая оттепельная погода. Об этом TUT.BY рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В среду, 27 декабря, под влиянием теплых воздушных масс, поступающих с юго-запада Европы, ожидается теплая, преимущественно без осадков погода. Ночью и утром местами ожидается слабый туман, по северо-востоку на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составит −1…+4°С, а днем +1…6°С.

28 декабря, в четверг, в отдельных районах Беларуси пройдут небольшие осадки — дождь, ночью с мокрым снегом. Местами ожидается туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от −2…+4°С, а днем +1…7°С, а по западу страны — до +9°С.

В пятницу, 29 декабря, под влиянием атмосферного фронта ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди, в западных районах с мокрым снегом. По северо-востоку Беларуси на дорогах местами сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составит от 0…+5°С, днем — +2…8°С.

30 декабря, в субботу, ночью на большей части территории, днем в отдельных районах Беларуси пройдут кратковременные осадки — дождь, мокрый снег, ожидается слабый гололед. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит от −3…+3°С, днем от −1…+5°С.

В воскресенье, 31 декабря, очередной фронтальный раздел вызовет во многих районах Беларуси осадки — дождь и мокрый снег. Ночью и утром местами возможен туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Утром и днем ожидается порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от −3…+3°С, днем от −1…+6°С, по юго-западу — до +8°С.

В понедельник, 1 января, ночью и утром на большей части территории, днем в отдельных районах страны пройдут дождь, мокрый снег. Ночью и утром местами ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в новогоднюю ночь по Беларуси составит от −2…+4°С, днем — от 0…+5°С.

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