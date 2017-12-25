﻿ В Беларуси Новый год пройдет с дождем и мокрым снегом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси Новый год пройдет с дождем и мокрым снегом

26.12.2017 13:18 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Декабрь в этом году выдался теплым. Весь месяц температурный режим был выше климатической нормы — в среднем на три градуса. В последнюю неделю декабря и на Новый год сохранится неустойчивая оттепельная погода. Об этом TUT.BY рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В среду, 27 декабря, под влиянием теплых воздушных масс, поступающих с юго-запада Европы, ожидается теплая, преимущественно без осадков погода. Ночью и утром местами ожидается слабый туман, по северо-востоку на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составит −1…+4°С, а днем +1…6°С.

28 декабря, в четверг, в отдельных районах Беларуси пройдут небольшие осадки — дождь, ночью с мокрым снегом. Местами ожидается туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от −2…+4°С, а днем +1…7°С, а по западу страны — до +9°С.

В пятницу, 29 декабря, под влиянием атмосферного фронта ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди, в западных районах с мокрым снегом. По северо-востоку Беларуси на дорогах местами сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составит от 0…+5°С, днем — +2…8°С.

30 декабря, в субботу, ночью на большей части территории, днем в отдельных районах Беларуси пройдут кратковременные осадки — дождь, мокрый снег, ожидается слабый гололед. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит от −3…+3°С, днем от −1…+5°С.

В воскресенье, 31 декабря, очередной фронтальный раздел вызовет во многих районах Беларуси осадки — дождь и мокрый снег. Ночью и утром местами возможен туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Утром и днем ожидается порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от −3…+3°С, днем от −1…+6°С, по юго-западу — до +8°С.

В понедельник, 1 января, ночью и утром на большей части территории, днем в отдельных районах страны пройдут дождь, мокрый снег. Ночью и утром местами ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в новогоднюю ночь по Беларуси составит от −2…+4°С, днем — от 0…+5°С.

Погода с Михалком ТУТ

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!

 
 
Ссылка на источник 112
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Температура воздуха в новогоднюю ночь по Беларуси составит от −2…+4°С, днем - от 0…+5°С.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
С 1 января в некоторых районах Беларуси белвиз для иностранцев увеличат до 10 дней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика