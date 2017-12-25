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В Минске изменили режим работы новогодней иллюминации

26.12.2017 13:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Праздничная иллюминация будет работать в столице каждый день до Рождества включительно вместо предполагавшихся ранее 11 дней. Об этом TUT.BY рассказали в «Мингорсвете».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, изначально планировалось, что праздничную иллюминацию на основных проспектах и улицах будут включать только в предпраздничные и праздничные дни. Но в Мингорисполкоме приняли решение, что иллюминация на Независимости и Победителей будет будет работать до 7 января включительно, рассказал директор «Мингорсвета» Славомир Гриневич. Время работы подсветки — с 6 до 9 часов, а также с 17.20 до 23.00.

Такое решение принято в том числе потому, что иллюминация обходится городу недорого. Так, каждый час ее работы без учета подсветки елок обходится примерно в 350 рублей в час. Как мы сообщали ранее, на 11 дней работы иллюминации в столице нужно 10,7 тысячи долларов.

Кроме того, в Минске украсили 18 елок, которые будут ежедневно гореть с 15 декабря до утра 14 января включительно.

 
Теги: Минск
 
 
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Изначально планировалось, что иллюминация будет работать 11 дней.

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