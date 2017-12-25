В управлении образования Ленинского района Минска отметили, каждое учреждение обязано в год сдать 200 килограмм техники. Обычно школы справляются с этим сами, без привлечения родителей: списываются старые компьютеры или плиты.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В последний день четверти классный руководитель прислал сообщение, что в школу нужно принести 6 килограмм старой бытовой техники. Обычно мы сдаем макулатуру, а с таким необычным заданием столкнулись впервые, — рассказывает читательница, у которой ребенок учится в одной из школ Ленинского района.

В беседе с журналистом TUT.BY директор учебного учреждения отметил: о сборе бытовой техники слышит впервые и подобных распоряжений никому не давал. А вот в управлении образования администрации Ленинского района говорят: это не новшество, обычно распоряжение доводится до школы, и она сама справляется с заданием, но здесь, видимо, решили подключить родителей и детей.

— Ежегодно город доводит до нас план, и в течение года в учебных учреждениях проходит списание бытовой техники, сдается металлолом, стекло. Например, если в школе меняют окна, то поставляется контейнер и собирается стеклобой. Школа самостоятельно решает вопрос, как ей выполнить план, — объясняет специалист по закупкам управления образования Ленинского района Минска. — Некоторые школы списывают свои старые компьютеры, микроволновые печи, швейные машины, холодильники, стиральные машины.

В управлении отмечают, с каждым годом планы увеличиваются. Например, если 10 лет назад район должен был ежегодно сдавать 200 килограмм макулатуры, то сейчас — 665 тон. План по стеклу — одна тона, бытовой техники — 200 килограмм на школу.

— Родители могут принести чайники, холодильники, стиральные машины, — отмечают в управлении. — Затем сдаем все в БелВТИ, и деньги перечисляются на счет учреждения. Мы понимаем, что 100% план выполнить невозможно, поэтому, кто как может, так и делает.