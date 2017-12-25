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Казус с топливом на АЗС в Гродно: какие последствия ждут автомобилистов

26.12.2017 13:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. В субботу, 23 декабря, на одной из заправок сети "Белоруснефть" в Гродно произошла ошибка, которая может дорого обойтись пострадавшим автомобилистам: на протяжении нескольких часов в их автомобили заливали дизтопливо вместо 95-го бензина.

Казус с топливом на АЗС в Гродно: какие последствия ждут автомобилистов
© Sputnik/ Виталий Белоусов
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Авто выезжали с АЗС и глохли, попытки снова завести двигатели оказывались бесполезны. Водители предположили, что проблема в топливе, и оказались правы. На данный момент известно о 27 пострадавших.

Всех водителей отправили на одну гродненскую СТО, где они должны были самостоятельно оплатить услуги по диагностике и прочистке топливной системы, а потом с чеками обратиться в головной офис "Белоруснефть" для получения компенсации. Однако не всех устроило качество работ на предложенной станции, да и последствия топливной ошибки могут быть отдаленными и недешево обойтись автолюбителям.

В ПО "Белоруснефть" корреспонденту Sputnik сообщили, что в данный момент готовится официальное заявление, в котором будет определен официальный порядок выплаты компенсации пострадавшим из-за ошибки сотрудников АЗС.

Чем может обернуться топливная ошибка

Даже не самым опытным автомобилистам известно, что нельзя заливать в бак не тот вид топлива, который указан в технической документации к автомобилю. Но чем конкретно чревата подобная ошибка, представляют не все. Руководитель минской СТО VAG Service Александр Худобченок рассказал Sputnik, с какими последствиями могут столкнуться пострадавшие на заправке в Гродно автомобилисты.

Казус с топливом на АЗС в Гродно: какие последствия ждут автомобилистов
© Sputnik/ Игорь Руссак
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"Работа бензинового и дизельного двигателя имеет принципиальные различия. Поскольку в бензиновом двигателе степень сжатия в цилиндрах в несколько раз меньше, чем в дизельном, соответственно, дизтопливо не может сгорать в нем. И при попадании его в бензин авто глохнет и не заводится", — рассказал специалист.

По его словам, в момент, когда машина еще пытается работать на топливной смеси происходит закоксовка элементов топливной и выхлопной системы автомобиля: камеры сгорания, свечей зажигания и катализатора.

"Если в такой ситуации долго пытаться заводить машину, то в масло двигателя может попасть дизельное топливо, что вызовет необходимость замены масла", — пояснил Александр Худобченок.

Чтобы минимизировать последствия смешения двух видов топлива, автомобилисту придется обратиться в сервис для очистки или замены свечей зажигания, возможно, также понадобится чистка камер сгорания и клапанов двигателя.

"Обязательно полностью опорожнить топливный бак, промыть топливную систему и заменить топливный фильтр", — советует мастер.

По словам руководителя СТО, если после того, как в бензин попало дизтопливо, появились посторонние звуки в двигателе авто, начала загораться лампочка низкого давления масла или снизилась компрессия в цилиндрах, то может потребоваться дорогостоящий ремонт двигателя.

Цена устранения последствий

Цена на все работы, которые могут потребоваться после смешения двух видов топлива, очень сильно зависит от объема и типа двигателя автомобиля. Александр Худобченок обозначил коридор, в пределах которого устанавливается стоимость устранения последствий топливной ошибки, если обращаться на официальные СТО, а не к специалистам из гаража.

"Промывка топливной системы обойдется автовладельцам в сумму от 20 до 250 белорусских рублей, чистка свечей – от 28 до 120. За опорожнение топливного бака с промывкой топливного насоса автолюбители заплатят от 40 до 240 белорусских рублей. Цены, конечно, зависят от разных факторов", — пояснил специалист.

Самая дорогая неисправность, вызванная смешением бензина и дизеля, — поломка двигателя. В зависимости от его типа и объема, ремонт "сердца" автомобиля может обойтись в сумму от 800 до 10 тысяч белорусских рублей.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Около 30 автомобилей пострадали из-за ошибки сотрудников АЗС сети "Белоруснефть" в Гродно, где вместо 95-бензина на протяжении нескольких часов в баки заливали...

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